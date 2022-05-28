Резников о российских оккупантах: Так называемую вторую армию мира можно и нужно побеждать

По его словам, выставка является напоминанием, что горячая фаза войны продолжается, "и расслабляться, вступать в партию тех, кто завершил войну, еще рано".

"Война продолжается, и сейчас сложные бои на Донбассе, в Харьковской области и на юге Украины. Мы еще окончательно не завершили эту кампанию победы над орками. И третья причина – мы должны продемонстрировать всему миру, что так называемую вторую армию мира можно и нужно побеждать. Их нужно уничтожать. И выставка как раз является свидетельством этого", – объяснил Резников.

Он призвал украинцев помочь оказать "логистическую услугу" оккупантам, заявлявшим, что их танки "дойдут до Атлантики", чтобы "остатки вражеской техники были и в Гааге, и в Нюрнберге".

"Преступления россиян должны быть наказаны. И они заплатят за каждую жизнь украинцев, за каждый разрушенный дом. И эта выставка будет как раз доказательством, что они были здесь и в каком состоянии оказались. Я убежден, что выставка будет проходить не только в Украине, но и по всему миру. В каждой столице мы поставим такие остатки, чтобы мир видел и знал: их можно побеждать. И это хорошее дело", – заявил Резников.

Война России против Украины. Главное (обновляется)