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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников о российских оккупантах: Так называемую вторую армию мира можно и нужно побеждать

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Резников (на фото в головном уборе): Преступления россиян должны быть наказаны
Резников (на фото в головном уборе): Преступления россиян должны быть наказаны
Фото: armyinform.com.ua

28 мая в Киеве во время посещения выставки уничтоженной российской техники министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российскую армию нужно уничтожать. Об этом сообщает "АрміяInform".

По его словам, выставка является напоминанием, что горячая фаза войны продолжается, "и расслабляться, вступать в партию тех, кто завершил войну, еще рано".

"Война продолжается, и сейчас сложные бои на Донбассе, в Харьковской области и на юге Украины. Мы еще окончательно не завершили эту кампанию победы над орками. И третья причина – мы должны продемонстрировать всему миру, что так называемую вторую армию мира можно и нужно побеждать. Их нужно уничтожать. И выставка как раз является свидетельством этого", – объяснил Резников.

Он призвал украинцев помочь оказать "логистическую услугу" оккупантам, заявлявшим, что их танки "дойдут до Атлантики", чтобы "остатки вражеской техники были и в Гааге, и в Нюрнберге".

"Преступления россиян должны быть наказаны. И они заплатят за каждую жизнь украинцев, за каждый разрушенный дом. И эта выставка будет как раз доказательством, что они были здесь и в каком состоянии оказались. Я убежден, что выставка будет проходить не только в Украине, но и по всему миру. В каждой столице мы поставим такие остатки, чтобы мир видел и знал: их можно побеждать. И это хорошее дело", – заявил Резников.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия открыто вторглась в Украину 24 февраля.

По состоянию на 28 мая оккупанты потеряли в Украине, по данным Генштаба ВСУ, около 30 тыс. человек личного состава, тысячи единиц танков и другой бронетехники, сотни самолетов, вертолетов, артиллерийских систем и другой военной и боевой техники включительно с кораблями.

Теги: Россия, армия, война, выставка, Гаагский трибунал, Алексей Резников, вторжение, ВСУ, российская агрессия, украинцы, война России против Украины
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