Война в Украине может закончиться, как в Корее или Финляндии – прогноз Bloomberg

По его словам, в первой фазе войны российский президент Владимир Путин рассчитывал вызвать у украинцев благоговейный трепет.

"Вместо этого они стали нацией героев, от Зеленского до всех мужчин, женщин и детей, которые пожертвовали собой и вместе выступили против российского натиска. Символом воли страны к сопротивлению стала "Азовсталь" – сталелитейный завод в ныне разрушенном Мариуполе, который украинцы какое-то время защищали, несмотря ни на что", – пишет Клут.

В этом месяце этот этап войны закончился, считает обозреватель. Путин, понимая, что эта война не будет ни быстрой, ни легкой, приказал своим войскам сконцентрироваться на захвате только востока и юга Украины.

Таким образом, вторая фаза, скорее всего, будет менее динамичной и более кропотливой. Клут предполагает, что каждая сторона будет приобретать, терять и отвоевывать территории в бесконечном столкновении.

Третью фазу войны он рассматривает с двух позиций:

Победа России. Это будет означать, что она полностью уничтожила украинскую армию, расчленит или ликвидирует Украину как независимое государство, подчинив себе ее население. Но Клут не верит в подобный сценарий, потому что Украина с каждым днем получает все больше оружия.

Победа Украины, возвращение на позиции 23 февраля. Клут считает, что это будет катастрофическое поражение, которое Путин не сможет скрыть от своего населения. По такому сценарию, он может решить нанести тактические ядерные удары, чтобы Украина сдалась. Это будет худший из всех возможных вариантов, который может также втянуть в войну Запад. Впрочем, обозреватель сомневается, что до этого дойдет, так как, по мнению Клута, украинская армия не сможет вытеснить российские силы.

Более вероятным сценарием Клут считает затянувшуюся войну, приведшую к фактической "ничьей". При таком сценарии значительная часть Украины будет разрушена, некоторые ее регионы так и не смогут начать процесс восстановления. Миллионы украинских беженцев, большинство из которых – женщины и дети, не вернутся домой. Они осядут и начнут новую жизнь в Западной Европе или еще где-нибудь, куда со временем переедут и их мужчины.

Между тем Россия на неопределенное время станет международным изгоем, которым она уже является. Европа постепенно избавится от зависимости от российских энергоносителей, перекрыв поток денег, остро необходимый Кремлю. Технологии и комплектующие не будут поступать в Россию, а таланты продолжат уезжать из страны. Поэтому РФ превратится в нищую тоталитарную дистопию, уверен обозреватель. При таком исходе рано или поздно взаимное истощение вынудит обе стороны начать переговоры.

"Что бы Киев ни говорил сейчас, он не может вернуть себе Крым, Луганск или Донецк. Путин аннексировал первый из них и признал "независимость" так называемых "республик" на Донбассе с очевидным намерением поглотить их. Он не может отказаться от этих регионов и в то же время провозгласить победу дома. Но Киев должен настаивать на сохранении контроля над побережьем Черного моря. Иначе Украина будет замкнута на суше и станет беззащитной в долгосрочной перспективе", – говорится в статье.

Обозреватель считает, что вероятная перспективна этой войны – это корейская модель. То есть отсутствие мирного договора, но вынужденное прекращение огня из-за истощения обеих сторон. Но такой исход был бы гораздо менее перспективным для Украины, чем для Южной Кореи, так как последняя находилась под явной защитой США и смогла развить свои культуру и экономику.

Второй вариант – финская модель. Во время Зимней войны 1939-1940 годов Финляндия сдержала советское вторжение, заведя войну в тупик. Страна сохранила независимость в обмен на отказ от некоторых территорий в пользу СССР. Но Хельсинки также уступили часть своего суверенитета, и финская сторона стала нейтральной буферной страной, координировавшей свою внешнюю политику с Москвой. Финляндия в итоге смогла стать процветающей страной и даже подала заявку в НАТО. Но при таком сценарии Украине, как и Финляндии, придется ждать улучшения ситуации в стране десятилетия.

"Разрушительная реальность путинской войны заключается в том, что в обозримом будущем она может привести только к беспорядочным и трагическим последствиям. Мало или ничего не будет решено. Успех, какой бы он ни был, будет заключаться лишь в том, чтобы избежать еще худших катастроф", – подытожил Клут.