Оккупанты обстреляли Чернобаевку. Один человек погиб, шесть ранены – прокуратура

"27 мая оккупационные войска России в очередной раз совершили ракетный обстрел территории Чернобаевской сельской общины. В результате попадания вражеского снаряда в частный дом под завалами родительского дома погиб 33-летний мужчина. Ранения разной степени тяжести получили шесть гражданских лиц. Информация о масштабах разрушений гражданской инфраструктуры уточняется", – говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что указанные действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, прямо запрещающим атаки на гражданское население и гражданские объекты.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством).
Война России против Украины. Главное (обновляется)
18 мая оккупанты также обстреливали Чернобаевку и пытались обвинить в этом Вооруженные силы Украины.
Часть Херсонской области временно оккупирована российскими войсками.
Аэродром возле Чернобаевки в 10 км от Херсона используется оккупантами как командный пункт и место сбора самолетов. По данным украинских военных, по аэродрому неоднократно наносили удары ВСУ, так как россияне продолжают поставлять туда технику, несмотря на постоянное ее уничтожение.