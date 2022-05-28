Оккупанты обстреляли Чернобаевку. Один человек погиб, шесть ранены – прокуратура

"27 мая оккупационные войска России в очередной раз совершили ракетный обстрел территории Чернобаевской сельской общины. В результате попадания вражеского снаряда в частный дом под завалами родительского дома погиб 33-летний мужчина. Ранения разной степени тяжести получили шесть гражданских лиц. Информация о масштабах разрушений гражданской инфраструктуры уточняется", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что указанные действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, прямо запрещающим атаки на гражданское население и гражданские объекты.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством).

Война России против Украины. Главное (обновляется)

18 мая оккупанты также обстреливали Чернобаевку и пытались обвинить в этом Вооруженные силы Украины.