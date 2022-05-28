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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Чернобаевку. Один человек погиб, шесть ранены – прокуратура

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Часть Херсонской области временно оккупирована российскими войсками
Часть Херсонской области временно оккупирована российскими войсками
Фото: Чорнобаївська сільська рада / Facebook

27 мая российские оккупанты обстреляли Чернобаевку Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба Херсонской областной прокуратуры 28 мая.

"27 мая оккупационные войска России в очередной раз совершили ракетный обстрел территории Чернобаевской сельской общины. В результате попадания вражеского снаряда в частный дом под завалами родительского дома погиб 33-летний мужчина. Ранения разной степени тяжести получили шесть гражданских лиц. Информация о масштабах разрушений гражданской инфраструктуры уточняется", – говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что указанные действия представляют прямую угрозу жизни и здоровью мирного населения, противоречат нормам международного гуманитарного права, прямо запрещающим атаки на гражданское население и гражданские объекты.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством).

Война России против Украины. Главное (обновляется)

18 мая оккупанты также обстреливали Чернобаевку и пытались обвинить в этом Вооруженные силы Украины.

Контекст:

Часть Херсонской области временно оккупирована российскими войсками.

Аэродром возле Чернобаевки в 10 км от Херсона используется оккупантами как командный пункт и место сбора самолетов. По данным украинских военных, по аэродрому неоднократно наносили удары ВСУ, так как россияне продолжают поставлять туда технику, несмотря на постоянное ее уничтожение.

Теги: прокуратура, обстрелы, война России против Украины, Чернобаевка
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