Отели Financiere помогли защите Украины на сумму свыше 22 млн грн – заявление компании

"Мы постоянно помогаем Украине и украинскому народу приближать победу в этой несправедливой и жестокой войне", – говорится в сообщении.

16,594 млн грн Financiere перечислила Вооруженным силам Украины. 5,098 млн грн группа направила на обеспечение проживания и питания в отелях для временно перемещенных граждан. Более 405 тыс. грн получили украинские больницы и медицинские работники. 94,8 тыс. грн составила помощь Силам территориальной обороны ВСУ.

Инфографика: phnr.com

В Financiere заявили, что продолжат оказывать поддержку украинской армии и народу Украины.

"Наш гостиничный бизнес основан на принципах заботы о людях. Мы остаемся верны этим принципам и во время войны, активно помогая Украине и украинцам. Отели Premier активно сотрудничают с украинскими и международными гуманитарными организациями, органами власти, волонтерскими инициативами и местными общинами для нашей общей победы. Наши гуманитарные инициативы и проекты охватывают десятки тысяч пострадавших от войны украинцев, а также тех, кто защищает родную землю от российской агрессии", – сказал один из совладельцев группы компаний, латвийский инвестор Виллис Дамбинс.

Группа компаний Financiere и ее акционеры – Дамбинс, а также гражданка Франции Наталья Селиванова – выступили с осуждением военной агрессии РФ против Украины.

"Это беспримерное жестокое преступление, которому нет и не может быть никакого оправдания. В это тяжелое время группа компаний Financiere и ее акционеры выражают искреннее уважение Украине и ее героическому народу, а также подтверждает готовность продолжать всячески поддерживать экономику Украины, ее государственность и суверенитет. Героизм, устойчивость и сила украинского народа и Вооруженных сил Украины сегодня являются для всего мира примером борьбы за выбор европейского демократического будущего", – сказано в заявлении.

Группа Financiere владеет отелями Premier Palace Hotel, Premier Hotel Lybid, Premier Hotel Dnister, Premier Hotel Odesa, Premier Hotel Slavutych.

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