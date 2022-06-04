Гуманитарный проект "Спасаем жизнь" собрал почти €1,3 млн на закупку продуктов и лекарств для украинцев

Проект "Спасаем жизнь" был создан группой "Метинвест" и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова Фото: scm.com.ua

Согласно отчету проекта, опубликованному на сайте СКМ, в настоящее время его поддерживают около 90 доноров и партнеров – из Германии, Италии, Польши, Нидерландов, Испании, США, Великобритании, Швейцарии, Греции, ОАЭ и других стран.

Они передали проекту более €1,3 млн в виде финансовой и гуманитарной помощи.