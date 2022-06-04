Гуманитарный проект "Спасаем жизнь" собрал почти €1,3 млн на закупку продуктов и лекарств для украинцев

Согласно отчету проекта, опубликованному на сайте СКМ, в настоящее время его поддерживают около 90 доноров и партнеров – из Германии, Италии, Польши, Нидерландов, Испании, США, Великобритании, Швейцарии, Греции, ОАЭ и других стран.
Они передали проекту более €1,3 млн в виде финансовой и гуманитарной помощи.
Проект "Спасаем жизнь" был создан группой "Метинвест" и ДТЭК в координации с Фондом Рината Ахметова, они уже направили на помощь проекту более €6,5 млн.
Проект подписал меморандум о сотрудничестве с координационным центром федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии. В рамках сделки планируется поступление 200 тонн пищевых продуктов и предметов первой потребности ежемесячно. Благодаря этому партнерству около 30 тыс. жителей пострадавших регионов смогут жить более качественно и не бояться голода, отметили в пресс-службе.