"Каждый взнос имеет значение для победы Украины". Платформа United24 собрала более 1,5 млрд грн за четыре недели

"Каждый взнос имеет значение для победы Украины", – написал президент и призвал присоединяться к United24.
В Офисе президента проинформировали, что средства удалось собрать в том числе благодаря продаже билетов на матчи национальной сборной Украины по футболу, благотворительному телемарафону Save Ukraine – StopWar, благотворительному аукциону в Вашингтоне.
"Эти средства перечислены на восстановление критической инфраструктуры Украины, закупку хирургических рентген-аппаратов, транспортных аппаратов ИВЛ, а также шлемов, бронежилетов и автомобилей для военных", – отметили в ОП.
United24 – фандрейзинговая платформа. Деньги поступают на счета Национального банка Украины, чтобы потом направляться профильным министерствам. Платформа собирает средства по трем направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населенных пунктов.
О запуске глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины Зеленский объявил 5 мая. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.