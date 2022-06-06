"Каждый взнос имеет значение для победы Украины". Платформа United24 собрала более 1,5 млрд грн за четыре недели

"Каждый взнос имеет значение для победы Украины", – написал президент и призвал присоединяться к United24.

В Офисе президента проинформировали, что средства удалось собрать в том числе благодаря продаже билетов на матчи национальной сборной Украины по футболу, благотворительному телемарафону Save Ukraine – StopWar, благотворительному аукциону в Вашингтоне.

"Эти средства перечислены на восстановление критической инфраструктуры Украины, закупку хирургических рентген-аппаратов, транспортных аппаратов ИВЛ, а также шлемов, бронежилетов и автомобилей для военных", – отметили в ОП.