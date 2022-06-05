Вышиванку Зеленского продали на аукционе в Вашингтоне за $100 тыс.

Покупателем лота стала юридическая компания Asters USA. Аукцион состоялся во время презентации программы United 24 в Украинском доме.
Кроме вышиванки Зеленского, на аукционе также были проданы футболки с автографами украинских футболистов Артема Довбика и Андрея Ярмоленко, в которых они выиграли стыковой матч отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года против сборной Шотландии, и керамическая фигура петушка, уцелевшего во время обстрелов российскими оккупантами в одной из квартир многоэтажного дома в Бородянке Киевской области и ставшая символом украинского сопротивления.
Также участники аукциона приобрели флаг Украины, подписанный Зеленским, уцелевшее вино из разрушенных Россией украинских погребов и почтовые марки, посвященные легендарной фразе украинского морского пехотинца "Русский военный корабль, иди на х...й".
Вырученные во время аукциона деньги будут отправлены на счета Национального банка Украины (НБУ) и распределятся между тремя профильными министерствами на финансирование обороны и разминирования, оказание медицинской помощи и восстановление Украины.
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United24 – фандрейзинговая платформа. Деньги будут поступать на счета Национального банка Украины и направляться профильным министерствам. Платформа собирает средства по трем направлениям: оборона и разминирование, медицина, восстановление разрушенных населенных пунктов.
На сайте United24 отметили, что отчетность об использовании денег будет обновляться каждую неделю.
О запуске глобальной платформы United24 по сбору средств для Украины Зеленский объявил 5 мая. В Офисе президента подчеркнули, что задача United24 – стать главным окном для сбора благотворительных пожертвований в поддержку Украины.
Первым послом этой платформы стал бывший украинский футболист, экс-главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.
С момента создания платформы собрано уже свыше $51 млн.