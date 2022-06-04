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КУЛЬТУРА

Картину Марчука "Сад соблазна" продали за рекордные для работ современных украинских художников $120 тыс. в поддержку Украины

Марчук: Искусство должно преодолевать дикость
Марчук: Искусство должно преодолевать дикость
Фото: Іван Марчук Художник. Ivan Marchuk Artist / Facebook

Картина украинского художника Ивана Марчука "Сад соблазна" была продана на благотворительном аукционе "Искусство может помочь", организованном аукционным домом Goldens, за $120 тыс., включая налоги. Об этом 3 июня сообщается на странице благотворительного фонда "Повернись живим", занимающегося организацией помощи ВСУ.

Половина вырученных за картину денег будет переведена на счета этой организации.
https://www.facebook.com/backandalive/posts/2314080195416071

На странице аукционного дома в Facebook отмечается, что последняя ставка составила $100 тыс., что является рекордной стоимостью для картин современных украинских художников на украинских аукционах. 

https://www.facebook.com/goldens.auction/posts/5640617632615131

"Искусство должно преодолевать дикость", – прокомментировал результаты аукциона автор картины, художник Иван Марчук.

https://www.facebook.com/Ivanmarchukartist/posts/567221741636739

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Иван Марчук – один из самых известных художников Украины. Является лауреатом Шевченковской премии. В 2007 году он был включен в рейтинг "100 гениев современности", который составила британская газета The Daily Telegraph.

Марчук написал около 5 тыс. картин, провел более 150 персональных и около 50 коллективных выставок.

Теги: искусство, война, аукцион, художник, Иван Марчук, картина, война России против Украины
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