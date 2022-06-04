Картину Марчука "Сад соблазна" продали за рекордные для работ современных украинских художников $120 тыс. в поддержку Украины

Половина вырученных за картину денег будет переведена на счета этой организации.

На странице аукционного дома в Facebook отмечается, что последняя ставка составила $100 тыс., что является рекордной стоимостью для картин современных украинских художников на украинских аукционах.

"Искусство должно преодолевать дикость", – прокомментировал результаты аукциона автор картины, художник Иван Марчук.

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Контекст:

Иван Марчук – один из самых известных художников Украины. Является лауреатом Шевченковской премии. В 2007 году он был включен в рейтинг "100 гениев современности", который составила британская газета The Daily Telegraph.

Марчук написал около 5 тыс. картин, провел более 150 персональных и около 50 коллективных выставок.