Metallica собрала $1 млн в поддержку Украины

Участники Metallica от себя перечислили $500 тыс. в поддержку украинцев Фото: Metallica / Facebook

"4 апреля мы начали двухмесячную кампанию по сбору средств для World Central Kitchen и их инициативы #ChefsForUkraine и не смогли бы этого сделать без всех вас", – говорится в сообщении.

Анонсировав сбор денег, участники коллектива в начале апреля от себя перечислили $500 тыс.

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