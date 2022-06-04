Metallica собрала $1 млн в поддержку Украины

"4 апреля мы начали двухмесячную кампанию по сбору средств для World Central Kitchen и их инициативы #ChefsForUkraine и не смогли бы этого сделать без всех вас", – говорится в сообщении.
Анонсировав сбор денег, участники коллектива в начале апреля от себя перечислили $500 тыс.
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WCKitchen (World Central Kitchen) – благотворительный проект, который занимается питанием людей, которые пострадали от стихийных бедствий, а после нападения РФ на Украину помогает украинцам, которые стали беженцами или переселенцами.
С этим фондом также сотрудничает американский режиссер Кэри Фуканага, обеспечивая украинских переселенцев едой.