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25 мая, 2022
 
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"Я хотела бы отнять немного боли у тех, кто через это проходит". Дедженерес во время встречи с Милой Кунис пожертвовала Украине $30 тыс.

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Дедженерес: Происходящее в Украине разрывает мое сердце
Дедженерес: Происходящее в Украине разрывает мое сердце
Скриншот: TheEllenShow / YouTube

Американская ведущая Эллен Дедженерес в эфире своего шоу The Ellen Show выписала и передала гостье своей программы, американской актрисе украинского происхождения Миле Кунис чек на $30 тыс. в поддержку Украины. Соответствующее видео опубликовано 24 мая на YouTube-канале проекта.

"Происходящее в Украине разрывает мое сердце. Я не представляю, как это тебе, ведь это твоя родная страна, страна твоей семьи. Ты уже собрала $35 млн, и я подумала, как я могу помочь людям, страдающим и проходящим через все это. Я хотела бы отнять немного боли у тех, кто через это проходит. Происходящее просто неистово. Поэтому сегодня я бы хотела дать тебе $30 тыс.", – сказала Дедженерес. 

ВИДЕО
Видео: TheEllenShow / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

13 марта украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил Кунис и ее мужа, американского актера Эштона Кутчера за оказание благотворительной помощи Украине. Актерам удалось собрать $35 млн. 

Джедженерес в апреле на своей странице в Istagram опубликовала видео, в котором призвала мировых лидеров оказывать больше помощи украинским беженцам.

Теги: деньги, война России против Украины, телеведущая, Мила Кунис, Эллен Дедженерес
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