  "Я хотела бы отнять немного боли у тех, кто через это проходит". Дедженерес во время встречи с Милой Кунис пожертвовала Украине $30 тыс.

"Происходящее в Украине разрывает мое сердце. Я не представляю, как это тебе, ведь это твоя родная страна, страна твоей семьи. Ты уже собрала $35 млн, и я подумала, как я могу помочь людям, страдающим и проходящим через все это. Я хотела бы отнять немного боли у тех, кто через это проходит. Происходящее просто неистово. Поэтому сегодня я бы хотела дать тебе $30 тыс.", – сказала Дедженерес.

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Видео: TheEllenShow / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)