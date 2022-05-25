  "Я хотела бы отнять немного боли у тех, кто через это проходит". Дедженерес во время встречи с Милой Кунис пожертвовала Украине $30 тыс.

"Происходящее в Украине разрывает мое сердце. Я не представляю, как это тебе, ведь это твоя родная страна, страна твоей семьи. Ты уже собрала $35 млн, и я подумала, как я могу помочь людям, страдающим и проходящим через все это. Я хотела бы отнять немного боли у тех, кто через это проходит. Происходящее просто неистово. Поэтому сегодня я бы хотела дать тебе $30 тыс.", – сказала Дедженерес.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
13 марта украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил Кунис и ее мужа, американского актера Эштона Кутчера за оказание благотворительной помощи Украине. Актерам удалось собрать $35 млн.
Джедженерес в апреле на своей странице в Istagram опубликовала видео, в котором призвала мировых лидеров оказывать больше помощи украинским беженцам.