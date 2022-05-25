ГОРДОН
 
 
КУЛЬТУРА

Фронтмен Kalush Orchestra Псюк разыгрывает розовую панамку и стеклянный микрофон с логотипом "Евровидения 2022". Как стать участником

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Притула: Kalush Orchestra порадовали нас победой на Eurovision Song Contest, но все мы ждем победы Украины в войне против оккупантов
Притула: Kalush Orchestra порадовали нас победой на Eurovision Song Contest, но все мы ждем победы Украины в войне против оккупантов
Скриншот: Сергій Притула / Facebook

Фронтмен украинской группы Kalush Orchestra Олег Псюк вместе с ведущим и волонтером Сергеем Притулой 25 мая объявил о розыграше своей розовой панамки и стеклянного микрофона с логотипом международного песенного конкурса "Евровидение 2022". Об этом сообщается на странице ведущего в Facebook.

"Такого в истории "Евровидения" еще не было и вряд ли будет. Но и время сейчас уникальное. Kalush Orchestra порадовали нас победой на Eurovision Song Contest, но все мы ждем победы Украины в войне против оккупантов. И теперь главный приз Европы будет помогать нашей главной победе", – заявил Притула. – Ребята отдают свой стеклянный микрофон для помощи ВСУ! А также свою легендарную розовую панамку, аналогов которой в мире нет, для помощи украинской армии! Итак, панамка с потом и слезами солиста группы Олега Псюка может стать вашей всего за 200 грн".

В розыгрыше  панамки участвуют те, кто перевел на указанный счет взнос в размере 200 грн. 

"За каждые 200 грн вы получаете одну запись в таблице, из которой случайно определим победителя. Больше донатов делаете – больше шансов на победу", – объяснил Притула. 

Стеклянный микрофон достанется тому, кто переведет на счет благотворительного фонда ведущего максимальную сумму. Дата окончания розыгрыша не называется.

https://www.facebook.com/serhiyprytula/videos/347403610817544/

Контекст:

14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители 25 стран.

Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл. Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.

Теги: Евровидение, волонтеры, ВСУ, Сергей Притула, Kalush Orchestra, Олег Псюк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как выглядит правнучка Богдана Ступки. Фото
Как выглядит правнучка Богдана Ступки. Фото
  Украинские военные записали клип на песню "Байрактар" на фоне уничтоженной российской техники. Видео
  Украинские военные записали клип на песню "Байрактар" на фоне уничтоженной российской техники. Видео
Услышал от Пугачевой: "Если на Максима заведут дело, начну говорить и не остановлюсь" публицист Гельман
Услышал от Пугачевой: "Если на Максима заведут дело, начну говорить и не остановлюсь" – публицист Гельман
"Классика военного положения ногтей". Каминская показала, каким стал ее маникюр в эмиграции
"Классика военного положения ногтей". Каминская показала, каким стал ее маникюр в эмиграции
"Мы должны быть готовы встретить врага в своем дворе". Хименес-Браво взял в руки оружие
"Мы должны быть готовы встретить врага в своем дворе". Хименес-Браво взял в руки оружие
"Потеряла литры крови". Plus size модель Грэм рассказала, как едва не умерла во время домашних родов
"Потеряла литры крови". Plus size модель Грэм рассказала, как едва не умерла во время домашних родов
Мадонна показала, как сейчас выглядят все ее приемные дети
Мадонна показала, как сейчас выглядят все ее приемные дети
"Какими же мы были счастливыми". Вера Брежнева высказалась о жизни до войны
"Какими же мы были счастливыми". Вера Брежнева высказалась о жизни до войны
  "Пили воду из батарей, ели кусок сала три дня". Цимбалюк рассказал, как его родственники жили в оккупированном Мариуполе
  "Пили воду из батарей, ели кусок сала три дня". Цимбалюк рассказал, как его родственники жили в оккупированном Мариуполе
  "Я – воин на сцене. Вот там я боеспособен". Выступающий за границей в поддержку Украины Дорн рассказал, в какой стране живут его жена и дети
  "Я – воин на сцене. Вот там я боеспособен". Выступающий за границей в поддержку Украины Дорн рассказал, в какой стране живут его жена и дети
Melovin с коллегами за два концерта в Германии собрал на авто для ВСУ
Melovin с коллегами за два концерта в Германии собрал на авто для ВСУ
"Я похожа на миллионера?" Ровинская возмутилась предложением передать ВСУ свои авто, которые остались в Украине после ее переезда в США
"Я похожа на миллионера?" Ровинская возмутилась предложением передать ВСУ свои авто, которые остались в Украине после ее переезда в США
  Анатолий Анатолич, который после начала войны переехал во Францию, рассказал о своей зарплате
  Анатолий Анатолич, который после начала войны переехал во Францию, рассказал о своей зарплате
  "Болезненная тема". Мишина высказалась об отношениях с близкими родственниками в аннексированном РФ Крыму
  "Болезненная тема". Мишина высказалась об отношениях с близкими родственниками в аннексированном РФ Крыму
"Счастлив их обнять!" Андрей Шевченко показал встречу с матерью, сестрой и племянницей в Италии
"Счастлив их обнять!" Андрей Шевченко показал встречу с матерью, сестрой и племянницей в Италии
"Мы не были готовы к такому коварному вторжению дурного соседа". Осадчая показала селфи, которое сделала утром в первый день войны
"Мы не были готовы к такому коварному вторжению дурного соседа". Осадчая показала селфи, которое сделала утром в первый день войны
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Дура дурой". Melovin публично оскорбил Федишин и заявил, что она поддерживала "оппозиционную партию" (46830)
2
Пугачева высказалась о разводе с Галкиным и рассказала, когда вернется в РФ (41329)
3
"Покупаю недорогое вино. Еда необязательна". В РФ показали, как живет спившаяся экс-жена Ефремова (35057)
4
Арестович о зяте Путина Игоре Зеленском: Вдруг они сына захотят в честь деда назвать? Владимир Зеленский – как-то неловко. Вот так это догоняет (30916)
5
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе снялась в его объятиях (25689)
6
"Мы действительно рядом". Позитив прокомментировал отношения с Сахневич, вместе с которой участвовал в "Танцах со звездами" (23222)
7
"В ближайшие несколько лет будем здесь, оставив в Киеве дом, авто, комфортную жизнь". Украинская ведущая вместе с мужем и детьми уехала в США (18605)
8
"Натура циничная и бл...дская". В Украине ответили Лознице, который в Каннах осудил бойкот российской культуры во время войны (17962)
 
 
 
 