Фронтмен Kalush Orchestra Псюк разыгрывает розовую панамку и стеклянный микрофон с логотипом "Евровидения 2022". Как стать участником

Притула: Kalush Orchestra порадовали нас победой на Eurovision Song Contest, но все мы ждем победы Украины в войне против оккупантов Скриншот: Сергій Притула / Facebook

"Такого в истории "Евровидения" еще не было и вряд ли будет. Но и время сейчас уникальное. Kalush Orchestra порадовали нас победой на Eurovision Song Contest, но все мы ждем победы Украины в войне против оккупантов. И теперь главный приз Европы будет помогать нашей главной победе", – заявил Притула. – Ребята отдают свой стеклянный микрофон для помощи ВСУ! А также свою легендарную розовую панамку, аналогов которой в мире нет, для помощи украинской армии! Итак, панамка с потом и слезами солиста группы Олега Псюка может стать вашей всего за 200 грн".

В розыгрыше панамки участвуют те, кто перевел на указанный счет взнос в размере 200 грн.

"За каждые 200 грн вы получаете одну запись в таблице, из которой случайно определим победителя. Больше донатов делаете – больше шансов на победу", – объяснил Притула.

Стеклянный микрофон достанется тому, кто переведет на счет благотворительного фонда ведущего максимальную сумму. Дата окончания розыгрыша не называется.