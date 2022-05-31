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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Польский писатель Орлось передал в поддержку Харькова часть своей литературной премии – Жадан

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Орлось обладатель множества литературных премий и государственной награды, полученной "за деятельность в пользу демократических перемен"
Орлось – обладатель множества литературных премий и государственной награды, полученной "за деятельность в пользу демократических перемен"
Фото: wikipedia.org

Украинский писатель и поэт Сергей Жадан, основатель "Благотворительного фонда Сергея Жадана", сообщил, что польский писатель Казимир Орлось передал в поддержку Харькова часть своей литературной премии. Об этом он написал в Facebook.

"Друзья, что хотел сказать. Все годы войны (то есть не с 24 февраля – с 14-го года) вы поддерживаете и помогаете. Привык быть неким банковским счетом (или банковским ящиком), куда перечисляются средства, которые затем направляются на помощь украинцам – и гражданским, и военным. Всегда искренне за это благодарю, хотя поблагодарить каждого персонально просто не успеваю".

Он отметил, что каждый перевод важен, но иногда эта помощь бывает особенно неожиданной и трогательной.

"Скажем, вот польский автор Казимир Орлось передал в поддержку Харькова часть своей литературной премии. Важный и очень красивый жест, свидетельствующий о поддержке Украины со стороны Польши. Именно в такие сложные времена выясняется, кто действительно хороший сосед, а кто смотрит, как пылает соседский овин", – написал Жадан.

По его словам, взнос в поддержку Харькова от писателя Орлося – часть литературной награды имени Марка Новаковского, которая выдается Библиотекой Народовой в Варшаве.

"Он получил награду за целостность литературного наследия, которое в его случае составляет 60 лет", – отметил Жадан.

По его словам, дочь Орлося Йоанна возглавляет Изабелинский центр культуры, который 10–12 июня организует "Изабелинские встречи с книгой". На них при поддержке директора городского Дворца культуры Игната Хоткевича будет проходить украинская программа, покажут фильм о Доме "Слово", пройдет благотворительный сбор для Харькова.

https://www.facebook.com/serhiy.zhadan/posts/587305916085096

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Казимир Генрик Орлось (псевдоним Мацей Иордан) – польский писатель, сценарист кино- и телевидения, драматург, автор радиопьес и публицист.

Обладатель множества литературных наград. Кроме того, в 2007 году был награжден Командорским крестом ордена Возрождения Польши "за выдающиеся заслуги в деле независимости Республики Польша, за деятельность в пользу демократических перемен, за достижения в трудовой и общественной деятельности, предпринятой на благо страны".

Теги: Польша, Сергей Жадан, культура, премия, благотворительный фонд , война России против Украины, награды, писатель
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