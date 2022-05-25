Нью-Йоркский литературный фестиваль запустил в сети флешмоб #...баштеїхпоетично

Нью-Йорк до февраля 2021 города назывался Новгородское, а чуть больше года назад ему вернули историческое название Фото: Нью-Йоркський Літературний Фестиваль / Facebook

Нью-Йоркский литературный фестиваль впервые состоялся в октябре 2021 года в пгт Нью-Йорк Донецкой области. В этом году фестиваль был отменен из-за нападения РФ на Украину. Спустя почти три месяца с начала войны организаторы запустили флешмоб в поддержку ВСУ.

Участие в этом флешмобе уже приняла украинская писательница Светлана Поваляева.

А также украинская переводчица и поэтесса Галина Крук.

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