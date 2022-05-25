Нью-Йоркский литературный фестиваль запустил в сети флешмоб #...баштеїхпоетично

Нью-Йоркский литературный фестиваль впервые состоялся в октябре 2021 года в пгт Нью-Йорк Донецкой области. В этом году фестиваль был отменен из-за нападения РФ на Украину. Спустя почти три месяца с начала войны организаторы запустили флешмоб в поддержку ВСУ.
Участие в этом флешмобе уже приняла украинская писательница Светлана Поваляева.
А также украинская переводчица и поэтесса Галина Крук.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ранее поселок городского типа Нью-Йорк назывался Новгородское, а в феврале 2021 года ему вернули историческое название.
По данным исторического проекта "Этнографический Донбасс", населенный пункт был основан немцами в 1877 году. По одной из версий, название поселок получил после того, как владелец паровой мельницы Унгер посетил Нью-Йорк в США и, находясь под впечатлением от поездки, предложил так же назвать поселок. По другой версии, такое название предложил промышленник Яков Нибур, который был женат на американке.