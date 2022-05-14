Стивен Кинг об Украине: Путин думал, что имеет дело с болонкой. Оказалось, что это росомаха

Кинг поддержал Украину в ее войне с Россией Фото: Stephen King / Twitter

"Путин считал, что имеет дело с болонкой. Оказалось, что это была росомаха. Слава Украине!" – написал он.

Putin assumed the was dealing with a lapdog.

What he got was a wolverine.

Slava Ukraini! — Stephen King (@StephenKing) May 14, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)

О вторжении в Украину Путин объявил 24 февраля, в первые недели войны оккупанты захватили часть украинской территории на юге, севере и востоке. С тех пор Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных регионов и оттесняют противника в Харьковской области.

Российские войска пытаются развить наступление на Донбассе и сдержать ВСУ в южной части Украины.