Стивен Кинг об Украине: Путин думал, что имеет дело с болонкой. Оказалось, что это росомаха

"Путин считал, что имеет дело с болонкой. Оказалось, что это была росомаха. Слава Украине!" – написал он.
Putin assumed the was dealing with a lapdog.— Stephen King (@StephenKing) May 14, 2022
What he got was a wolverine.
Slava Ukraini!
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О вторжении в Украину Путин объявил 24 февраля, в первые недели войны оккупанты захватили часть украинской территории на юге, севере и востоке. С тех пор Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных регионов и оттесняют противника в Харьковской области.
Российские войска пытаются развить наступление на Донбассе и сдержать ВСУ в южной части Украины.
28 февраля Стивен Кинг заявил о своей поддержке Украины, разместив в соцсети фото в футболке с надписью "Я вместе c Украиной".
5 марта он сообщил, что не будет продлевать контракты с российскими издательствами в знак протеста против нападения РФ на Украину.
Болонка – декоративная миниатюрная порода собак.
Росомаха – хищное млекопитающее семейства куньих, вырастает до 80 см в длину.