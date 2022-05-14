ГОРДОН
 
 
МИР

Стивен Кинг об Украине: Путин думал, что имеет дело с болонкой. Оказалось, что это росомаха

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кинг поддержал Украину в ее войне с Россией
Кинг поддержал Украину в ее войне с Россией
Фото: Stephen King / Twitter

Американский писатель Стивен Кинг 14 мая в Twitter написал об ошибке, допущенной президентом России Владимиром Путиным в его войне против Украины.

"Путин считал, что имеет дело с болонкой. Оказалось, что это была росомаха. Слава Украине!" – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

О вторжении в Украину Путин объявил 24 февраля, в первые недели войны оккупанты захватили часть украинской территории на юге, севере и востоке. С тех пор Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных регионов и оттесняют противника в Харьковской области.

Российские войска пытаются развить наступление на Донбассе и сдержать ВСУ в южной части Украины.

Контекст:

28 февраля Стивен Кинг заявил о своей поддержке Украины, разместив в соцсети фото в футболке с надписью "Я вместе c Украиной".

5 марта он сообщил, что не будет продлевать контракты с российскими издательствами в знак протеста против нападения РФ на Украину.

Болонка – декоративная миниатюрная порода собак.

Росомаха – хищное млекопитающее семейства куньих, вырастает до 80 см в длину.

Теги: Россия, Украина, война, Стивен Кинг, нападение, вторжение, война России против Украины, президент, писатель
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы все равно разнесем сцену". Фронтмен Måneskin травмировался перед выступлением в финале "Евровидения 2022"
"Мы все равно разнесем сцену". Фронтмен Måneskin травмировался перед выступлением в финале "Евровидения 2022"
"Евровидение 2022". Прогнозы букмекеров, где смотреть финал и как проголосовать за Kalush Orchestra украинцам за рубежом
"Евровидение 2022". Прогнозы букмекеров, где смотреть финал и как проголосовать за Kalush Orchestra украинцам за рубежом
"Человек лижет жопу и трусится от страха одновременно". Приходько рассказала, как Лепс унижался перед Путиным, бегая за ним с иконой
"Человек лижет жопу и трусится от страха одновременно". Приходько рассказала, как Лепс унижался перед Путиным, бегая за ним с иконой
Данилко прокомментировал шансы Kalush Orchestra на победу на "Евровидении 2022"
Данилко прокомментировал шансы Kalush Orchestra на победу на "Евровидении 2022"
  "Другая страна никогда не станет домом". Проживающая в Нидерландах Каминская записала первую песню на украинском языке. Видео
  "Другая страна никогда не станет домом". Проживающая в Нидерландах Каминская записала первую песню на украинском языке. Видео
  Stefania, Jezebel и другие. Все 25 песен, которые прозвучат в финале "Евровидения 2022". Видео
  Stefania, Jezebel и другие. Все 25 песен, которые прозвучат в финале "Евровидения 2022". Видео
Хлеб, яйца, макароны и сыр. Виталий Ким показал, как готовит завтрак. Видео
Хлеб, яйца, макароны и сыр. Виталий Ким показал, как готовит завтрак. Видео
"Ты будешь пищей для червей". Тина Кароль обратилась к Лепсу
"Ты будешь пищей для червей". Тина Кароль обратилась к Лепсу
Kalush Orchestra высказалась о выступлении на "Евровидении 2022" в случае участия в конкурсе России
Kalush Orchestra высказалась о выступлении на "Евровидении 2022" в случае участия в конкурсе России
Проживающая в Украине певица из РФ: Страшно, что у меня есть метка дьявола – российский паспорт. Куда бы ни приехали русские – их не любят
Проживающая в Украине певица из РФ: Страшно, что у меня есть метка дьявола – российский паспорт. Куда бы ни приехали русские – их не любят
  Звягинцев о Путине: Демилитаризировать хотели – огребли такое вооружение! Хотели денационализировать – ни один не будет говорить на русском
  Звягинцев о Путине: Демилитаризировать хотели – огребли такое вооружение! Хотели денационализировать – ни один не будет говорить на русском
"Продолжаем учить украинскому языку". Kalush Orchestra спела Stefania с участниками "Евровидения 2022" из Франции, Италии и Германии. Видео
"Продолжаем учить украинскому языку". Kalush Orchestra спела Stefania с участниками "Евровидения 2022" из Франции, Италии и Германии. Видео
Вакарчук спел на ЧАЭС "Все буде добре!". Видео
Вакарчук спел на ЧАЭС "Все буде добре!". Видео
  Янина Соколова: Не скажу, что мое отношение к Зеленскому изменилось, но я уважаю этого человека
  Янина Соколова: Не скажу, что мое отношение к Зеленскому изменилось, но я уважаю этого человека
"Такое случалось и 40, и 50 лет назад". В РФ отменили концерты группы "Машина времени"
"Такое случалось и 40, и 50 лет назад". В РФ отменили концерты группы "Машина времени"
40-летняя Брежнева рассказала, как они с Меладзе отметили в Италии его 59-летие
40-летняя Брежнева рассказала, как они с Меладзе отметили в Италии его 59-летие
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Неприятно на это смотреть". Лолита крупным планом показала, как они с дочерью едят мясо (292670)
2
В РФ подготовили дублеров и записали речи Путина. Известно, в какое время и кто его прооперирует (252457)
3
"Если что-то изменилось – только в худшую сторону". Макаревич рассказал о своих друзьях, верящих "сетевому вранью" (171644)
4
"Я верю только одной личности. Она – действительно европейский человек". Суханов высказался об антивоенных заявлениях артистов из РФ (89971)
5
Янина Соколова: Не скажу, что мое отношение к Зеленскому изменилось, но я уважаю этого человека (88717)
6
Клопотенко: Кто-то написал: "Почему ты не на войне?" – "Ну а чего ты не сдохнешь, коза тупая?" Но я же так не отвечаю (75390)
7
"Когда узнала, плакала. Сразу позвонила его маме". Билык заявила, что считает служащего в ВСУ экс-возлюбленного Дикусара настоящим героем (62589)
8
74-летняя Нина Матвиенко вышла на сцену в прозрачном платье. Фото (55295)
 
 
 
 