Украина обыграла Шотландию в отборе на чемпионат мира 2022

В составе украинской команды голы забивали Андрей Ярмоленко (33-я минута), Роман Яремчук (48-я минута) и Артем Довбик – он забил последний мяч на 5-й компенсированной минуте второго тайма.

Один мяч на 79-й минуте отыграл полузащитник сборной Шотландии Каллум Макгрегор.

Контекст:

Финальная часть чемпионата мира по футболу пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Групповую часть отборочного турнира в Европе сборная Украины завершила на втором месте в группе D, пропустив вперед только действующих чемпионов мира, сборную Франции.

Украина должна была сыграть стыковые матчи за выход в финальную часть чемпионата еще в марте, однако игры были отложены из-за нападения России.

5 июня сборная проведет решающий поединок – против сборной Уэльса. В случае победы украинская команда второй раз в истории сможет сыграть на чемпионате мира.