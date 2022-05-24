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Тренер сборной Шотландии заявил, что мир хочет победы Украины, но выиграть постараются его футболисты

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Кларк отметил, что соперник был в четвертьфинале Евро 2020
Кларк отметил, что соперник был в четвертьфинале Евро 2020
Фото: ЕРА

Главный тренер национальной сборной Шотландии по футболу Стив Кларк заявил, что весь мир хочет, чтобы его команда проиграла сборной Украины на пути к финальной части чемпионата мира 2022 года в Катаре, но его футболисты не будут обращать на это внимание. Об этом 24 мая пишет The National Newspaper.

Полуфинальный матч отбора на чемпионат мира состоится 1 июня. Победитель поединка сыграет в финале отбора против сборной Уэльса.

Кларк положительно отозвался о сборной Украины, отметив, что к матчу украинцы "будут готовы на 100%" и что все говорят, что "они будут очень мотивированы".

Наставник шотландской сборной упомянул, что за сборную Украины, которая была четвертьфиналистом Евро 2020, играют такие футболисты, как Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Александр Зинченко, Виталий Миколенко, и такую команду "будет сложно обыграть".

Кларк считает, что на 100% будут готовы обе команды, и заявил, что сборная Шотландии сделает все, чтобы оказаться в Катаре.

Главный тренер шотландской сборной рассказал, что его люди присутствовали на всех трех контрольных матчах, проведенных в мае украинской сборной, – с "Боруссией" из Менхенгладбаха в Германии (2:1), с "Эмполи" в Италии (3:1) и "Риекой" из Хорватии (1:1). Кларс обратил внимание, что на этих матчах не было украинских легионеров.

Контекст:

Сборная Украины еще не сыграла свои поединки в плей-офф отбора на чемпионат мира 2022 года – помешало вторжение России. Планируется, что украинская сборная в полуфинале отбора сразится с Шотландией, а в финале отбора – с Уэльсом.

Если Украина одолеет обоих соперников, то в финальной части мирового чемпионата в Катаре она сыграет в группе В, в которую попали также Англия, Иран и США.

Теги: футбол, Шотландия, сборная Украины, чемпионат мира, Катар, Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Уэльс, украинцы, чемпионат мира по футболу 2022, футболист, плей-офф, тренер, Виталий Миколенко, Роман Яремчук, ЧМ 2022
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