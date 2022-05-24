Тренер сборной Шотландии заявил, что мир хочет победы Украины, но выиграть постараются его футболисты

Полуфинальный матч отбора на чемпионат мира состоится 1 июня. Победитель поединка сыграет в финале отбора против сборной Уэльса.

Кларк положительно отозвался о сборной Украины, отметив, что к матчу украинцы "будут готовы на 100%" и что все говорят, что "они будут очень мотивированы".

Наставник шотландской сборной упомянул, что за сборную Украины, которая была четвертьфиналистом Евро 2020, играют такие футболисты, как Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Александр Зинченко, Виталий Миколенко, и такую команду "будет сложно обыграть".

Кларк считает, что на 100% будут готовы обе команды, и заявил, что сборная Шотландии сделает все, чтобы оказаться в Катаре.

Главный тренер шотландской сборной рассказал, что его люди присутствовали на всех трех контрольных матчах, проведенных в мае украинской сборной, – с "Боруссией" из Менхенгладбаха в Германии (2:1), с "Эмполи" в Италии (3:1) и "Риекой" из Хорватии (1:1). Кларс обратил внимание, что на этих матчах не было украинских легионеров.