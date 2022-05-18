Футболисты сборной Украины в контрольном матче победили итальянскую "Эмполи"

Поединок проходил в рамках подготовки украинской команды к матчам плей-офф за попадание в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре и к матчам в Лиге наций УЕФА.

Украинцы забили первыми, на 26-й минуте это сделал Роман Яремчук.

На перерыв команды ушли при результате 1:1 – за "Эмполи" на 45-й минуте забил Ла Мантия.

Во втором тайме сборная Украины отличилась еще двумя результативными ударами. Александр Караваев – на 46-й минуте, Александр Пихаленок – на 53-й.

Итоговый счет – 3:1 в пользу сборной Украины.

Для украинской сборной матч с "Эмполи" был вторым из серии контрольных. 11 мая сборная команда со счетом 2:1 обыграла немецкий клуб "Боруссия" из Менхенгладбаха.

Следующий контрольный поединок украинская команда планирует провести 18 мая в Хорватии, соперником украинцев станет местный клуб "Риека".