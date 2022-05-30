"Приеду к вам, угощу кофе и сладостями". Логай пообещал встретиться с одним из участников объявленного им сбора средств в поддержку ВСУ

По словам Логая, его цель – собрать 150 тыс. грн.

"Я приеду к вам, угощу кофе и сладостями, мы круто пообщаемся, прогуляемся и тем самым поможем закрыть срочные нужды отдельных подразделений ВСУ, которые находятся на фронте", – написал артист.

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Контекст:

Артур Логай родился 12 сентября 1993 года в Мелитополе Запорожской области. Он два года изучал международный туризм в Запорожском национальном техническом университете, после чего переехал в Киев.

В 2014 году он был участником пятого сезона шоу "Х-фактор" на СТБ, заняв на проекте 10-е место.

Дебютировал на экране в 2016 году, сыграв второстепенную роль в сериале "Киев днем и ночью". В 2021 году снялся в главной роли в сериале "Моя любимая Страшко" и стал участником шоу "Танцы со звездами" на телеканале "1+1", заняв первое место.