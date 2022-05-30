Группа Kazka выступила на Каннском кинофестивале в поддержку украинских кинематографистов, которые защищают Украину от российских оккупантов

Солистка Kazka Зарицкая: Культура Украины – огромная ценность, которая нуждается в поддержке как никогда Фото предоставлено командой группы Kazka

"Это был очень теплый и душевный вечер. Мы в очередной раз почувствовали невероятное единство со всеми украинцами, которые сейчас – каждый на своем фронте – прилагают максимум усилий для нашей будущей победы. Благодарю организаторов за приглашение и возможность приобщиться к помощи украинским кинодеятелям. Вместе мы – сила, а культура Украины – огромная ценность, которая нуждается в поддержке как никогда", – прокомментировала свое участие в мероприятии солистка группы Александра Зарицкая.

В релизе отмечается, что организатором аукциона удалось собрать 1,5 млн грн. Они будут перечислены в поддержку кинематографистов, которые защищают Украину от российских оккупантов.