Группа Kazka выступила на Каннском кинофестивале в поддержку украинских кинематографистов, которые защищают Украину от российских оккупантов

"Это был очень теплый и душевный вечер. Мы в очередной раз почувствовали невероятное единство со всеми украинцами, которые сейчас – каждый на своем фронте – прилагают максимум усилий для нашей будущей победы. Благодарю организаторов за приглашение и возможность приобщиться к помощи украинским кинодеятелям. Вместе мы – сила, а культура Украины – огромная ценность, которая нуждается в поддержке как никогда", – прокомментировала свое участие в мероприятии солистка группы Александра Зарицкая.
В релизе отмечается, что организатором аукциона удалось собрать 1,5 млн грн. Они будут перечислены в поддержку кинематографистов, которые защищают Украину от российских оккупантов.
Группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек – кроме Зарицкой, участниками группы являются свирельщик Дмитрий Мазуряк и мультиинструменталист Никита Будаш. Самой известной композицией из репертуара группы является песня "Плакала".
Зарицкая с первый дней войны выступает за границей в поддержку Украины, а также занимается волонтерской деятельностью.
Выступление группы в Каннах состоялось в полном составе – впервые со дня нападения РФ на Украину.
75-й международный кинофестиваль в Каннах проходил с 17-го по 28 мая. На открытии кинофестиваля показали видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.