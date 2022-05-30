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Группа Kazka выступила на Каннском кинофестивале в поддержку украинских кинематографистов, которые защищают Украину от российских оккупантов

Солистка Kazka Зарицкая: Культура Украины огромная ценность, которая нуждается в поддержке как никогда
Солистка Kazka Зарицкая: Культура Украины – огромная ценность, которая нуждается в поддержке как никогда
Фото предоставлено командой группы Kazka

Украинская группа Kazka выступила на вечере-аукционе, который прошел в рамках Каннского кинофестиваля по инициативе Госкино и Украинского национального павильона с целью сбора средств в поддержку украинской киноиндустрии. Об этом сообщается в релизе, который команда группы Kazka предоставила интернет-изданию "ГОРДОН".

"Это был очень теплый и душевный вечер. Мы в очередной раз почувствовали невероятное единство со всеми украинцами, которые сейчас – каждый на своем фронте – прилагают максимум усилий для нашей будущей победы. Благодарю организаторов за приглашение и возможность приобщиться к помощи украинским кинодеятелям. Вместе мы – сила, а культура Украины – огромная ценность, которая нуждается в поддержке как никогда", – прокомментировала свое участие в мероприятии солистка группы Александра Зарицкая.

В релизе отмечается, что организатором аукциона удалось собрать 1,5 млн грн. Они будут перечислены в поддержку кинематографистов, которые защищают Украину от российских оккупантов.

Контекст:

Группа Kazka была создана в 2017 году украинским продюсером Юрием Никитиным. Коллектив состоит из трех человек – кроме Зарицкой, участниками группы являются свирельщик Дмитрий Мазуряк и мультиинструменталист Никита Будаш. Самой известной композицией из репертуара группы является песня "Плакала".

Зарицкая с первый дней войны выступает за границей в поддержку Украины, а также занимается волонтерской деятельностью.

Выступление группы в Каннах состоялось в полном составе – впервые со дня нападения РФ на Украину.

75-й международный кинофестиваль в Каннах проходил с 17-го по 28 мая. На открытии кинофестиваля показали видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

Теги: кино, Каннский кинофестиваль, кинофестиваль, война России против Украины, Kazka, Александра Зарицкая
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