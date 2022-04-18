Солистка группы Kazka Зарицкая показала, как вытирает ноги об Путина. Видео

Зарицкая отметила, что этот волонтерский центр собирает помощь для Украины. Певица в коротком ролике показала, как волонтеры сортируют гуманитарную помощь, которая будет отправляться для украинцев.
"Прилетев в Нью-Йорк, я поставила себе цель сделать все возможное и невозможное, чтобы помочь моей стране победить страшную войну. Спустя месяц я нашла прекрасных и сильных людей, которые имеют такую же цель, как и я. Я знаю, что бывает тяжело, опускаются руки, иногда думаешь, что делаешь недостаточно, и коришь себя, что мог сделать больше. Я знаю. Объединяемся и работаем над общей победой! Мы молодцы, мы все большие молодцы! Слава Украине", – написала артистка.
"Относительно коврика – идея супер!" – отреагировали на видео подписчики.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После нападения РФ на Украину Зарицкая переехала в Закарпатье. Певица помогала волонтерам плести маскировочные сетки и занимались сбором средств для украинской армии, а затем отправилась в США, чтобы представить Украину в рамках конференции и музыкального фестиваля в Остине. "Для меня это возможность рассказать всю правду об ужасном российском терроре в Украине", – заявила тогда певица.
Зарицкая подчеркнула, что в США она прилетела одна, а ее группа осталась в Украине и это было коллективным решением.