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18 апреля, 2022
 
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Солистка группы Kazka Зарицкая показала, как вытирает ноги об Путина. Видео

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Зарицкая (в центре) показала, как украинский волонтерский центр в Нью-Йорке собирает гуманитарную помощь для Украины
Зарицкая (в центре) показала, как украинский волонтерский центр в Нью-Йорке собирает гуманитарную помощь для Украины
Фото: KAZKA / Facebook

Солистка украинской группы Kazka Александра Зарицкая 17 апреля в Facebook разместила видео, в котором запечатлено, как она вытирает ноги о коврик с изображением президента РФ Владимира Путина, лежащий перед входом в украинский волонтерский центр в Нью-Йорке (США).

Зарицкая отметила, что этот волонтерский центр собирает помощь для Украины. Певица в коротком ролике показала, как волонтеры сортируют гуманитарную помощь, которая будет отправляться для украинцев.

"Прилетев в Нью-Йорк, я поставила себе цель сделать все возможное и невозможное, чтобы помочь моей стране победить страшную войну. Спустя месяц я нашла прекрасных и сильных людей, которые имеют такую же цель, как и я. Я знаю, что бывает тяжело, опускаются руки, иногда думаешь, что делаешь недостаточно, и коришь себя, что мог сделать больше. Я знаю. Объединяемся и работаем над общей победой! Мы молодцы, мы все большие молодцы! Слава Украине", – написала артистка.

"Относительно коврика – идея супер!" – отреагировали на видео подписчики.

https://www.facebook.com/kazka.band/videos/759798968336158/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения РФ на Украину Зарицкая переехала в Закарпатье. Певица помогала волонтерам плести маскировочные сетки и занимались сбором средств для украинской армии, а затем отправилась в США, чтобы представить Украину в рамках конференции и музыкального фестиваля в Остине. "Для меня это возможность рассказать всю правду об ужасном российском терроре в Украине", – заявила тогда певица.

Зарицкая подчеркнула, что в США она прилетела одна, а ее группа осталась в Украине и это было коллективным решением.

Теги: Владимир Путин, США, благотворительность, война России против Украины, Александра Зарицкая
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