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20 марта, 2022
 
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"Сейчас я в США, и это не туристическая поездка". Солистка группы Kazka Зарицкая объяснила, почему покинула Украину

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Зарицкая: Я хочу, чтобы Украину слышали и знали правду. Потому что каждый голос сейчас может стать решающим
Зарицкая: Я хочу, чтобы Украину слышали и знали правду. Потому что каждый голос сейчас может стать решающим
Фото: kazka.band / Instagram

Солистка украинской группы Kazka Александра Зарицкая 20 марта на своей странице в Instagram опубликовала пост, в котором рассказала, почему на данный момент она находится в США.

"Друзья, наша с вами реальность поменялась. Мы больше никогда не станем такими, как были. Некоторое время я была в Закарпатье, вместе с волонтерами мы плели маскировочные сетки и занимались сбором средств для украинской армии. Сейчас я в США, и это не туристическая поездка. Я приехала сюда, чтобы представить Украину в рамках конференции и музыкального фестиваля в Остине, и для меня это возможность рассказать всю правду об ужасном российском терроре в Украине", – написала она в публикации.

Зарицкая подчеркнула, что в США она прилетела одна, а ее группа осталась в Украине, и это было коллективным решением.

"Я хочу, чтобы Украину слышали и знали правду. Потому что каждый голос сейчас может стать решающим. Я уверена, что мой голос здесь может помочь ускорить победу Украины и отразиться на важных решениях. Вчера я дала интервью многим американским изданиям, среди которых Wall Street Journal, Billboard, Austin American statesman, Texas monthly, а также спела песню Боба Дилана Masters of War, а гитарист Боба Дилана Чарли Секстон аккомпанировал мне на сцене. Эта песня очень передает то, что происходит сейчас в Украине из-за войны России против нашего мирного населения", – добавила она в подписи.

Также Зарицкая отметила, что планирует в США встречаться с волонтерами и представителями украинской диаспоры, которые помогают Украине.

"Верю, что, когда мы будем громко говорить обо всем, что происходит сейчас в нашей с вами стране, говорить правду, у нас есть шансы, что нас услышат, Украину услышат те, кто принимает важные решения", – написала певица.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: США, диаспора, фестиваль, волонтеры, война России против Украины, певица, Kazka, Александра Зарицкая
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