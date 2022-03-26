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26 марта, 2022
 
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I Am Not Ok. Kazka в новом клипе показала кадры войны РФ против Украины. Видео

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Зарицкая: Мое сердце сейчас с каждым из моей группы и команды, кто в Украине защищает нашу страну
Зарицкая: Мое сердце сейчас с каждым из моей группы и команды, кто в Украине защищает нашу страну
Скриншот: КАZКА / Facebook

Украинская группа Kazka 25 марта на своем YouTube-канале презентовала клип на песню I Am Not Ok.

"Мы не "окей". Каждый день мы смотрим в глаза страху и продолжаем борьбу за мирное небо над родной Украиной на всех фронтах! Миллионы украинцев находятся в постоянной опасности. Украинские города разрушают, враг уносит невинные жизни и культурное наследие Украины", – отметили в аннотации к ролику.

В клипе показали кадры войны России против Украины, а также флешмоб, в рамках которого поклонники Kazka, находясь дома или в укрытиях, снялись с плакатами с надписью I Am Not Ok.

Режиссер – Серей Ткаченко.

Вокал Kazka записала в Кракове на Sound Mind Studio.

"Особая благодарность моей сказочной армии, которую вы тоже можете увидеть в клипе. Обнимаю каждого! Мое сердце сейчас с каждым из моей группы и команды, кто в Украине защищает нашу страну. Дорогие, скоро увидимся и обнимемся! И огромное спасибо Вооруженным силам Украины и всем людям, которые своей отвагой доказывают, что украинский народ не победить!" – заявила фронтвумен группы Александра Зарицкая.

В финале трека она призвала: "Молитесь за Украину сейчас".

видео

Видео: КАZКА / YouTube
Теги: Россия, Украина, война, культура, видео, украинцы, клип, война России против Украины, борьба, Kazka, Александра Зарицкая
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