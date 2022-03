  I Am Not Ok. Kazka в новом клипе показала кадры войны РФ против Украины. Видео

"Мы не "окей". Каждый день мы смотрим в глаза страху и продолжаем борьбу за мирное небо над родной Украиной на всех фронтах! Миллионы украинцев находятся в постоянной опасности. Украинские города разрушают, враг уносит невинные жизни и культурное наследие Украины", – отметили в аннотации к ролику.

В клипе показали кадры войны России против Украины, а также флешмоб, в рамках которого поклонники Kazka, находясь дома или в укрытиях, снялись с плакатами с надписью I Am Not Ok.

Режиссер – Серей Ткаченко.

Вокал Kazka записала в Кракове на Sound Mind Studio.

"Особая благодарность моей сказочной армии, которую вы тоже можете увидеть в клипе. Обнимаю каждого! Мое сердце сейчас с каждым из моей группы и команды, кто в Украине защищает нашу страну. Дорогие, скоро увидимся и обнимемся! И огромное спасибо Вооруженным силам Украины и всем людям, которые своей отвагой доказывают, что украинский народ не победить!" – заявила фронтвумен группы Александра Зарицкая.

В финале трека она призвала: "Молитесь за Украину сейчас".