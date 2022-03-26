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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Модель Костромичева собрала в Польше и передала в Украину 14 тонн медикаментов, продуктов и вещей. Фото

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Костромичева: Мы передали жителям Харькова, Киева, Николаева 14 тонн еды, лекарств и необходимых вещей
Костромичева: Мы передали жителям Харькова, Киева, Николаева 14 тонн еды, лекарств и необходимых вещей
Фото: alla / Instagram

Украинская модель Алла Костромичева, которая находится в Польше, собрала вместе с волонтерами 14 тонн гуманитарной помощи для украинцев. Об этом она написала 23 марта в Instagram, разместив соответствующие снимки.

"Мы передали жителям Харькова, Киева, Николаева 14 тонн еды, лекарств и необходимых вещей", – сообщила модель.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Костромичева родилась 11 июня 1986 года в Севастополе. Окончила Севастопольский национальный технический университет по специальности "медицинская электроника".

В 20 лет она начала модельную карьеру в миланском агентстве Why Not. Сотрудничала с модными домами и брендами Givenchy, YSL, Alexander McQueen, Lanvin, Christian Dior, Bottega Veneta, Hermes, Balenciaga, Calvin Klein, MaxMara, Roberto Cavalli, Valentino, Dolce & Gabbana, Nina Ricci.

В 2015-м вышла замуж за итальянского бизнесмена Джейсона Капоне, в том же году родила сына Сальваторе.

Теги: Харьков, Польша, волонтеры, война России против Украины, Алла Костромичева
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