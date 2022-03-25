Звезда фильмов о Гарри Поттере купил созданную Усиком футболку из лимитированной серии в поддержку Украины. Фото

В комментарии к фото знаменитость сообщил, что приобрел футболку у украинского боксера Александра Усика, чтобы внести свой вклад в сбор средств для оказания помощи жителям Украины после нападения РФ.

Речь идет о футболке из лимитированной серии, которую Усик презентовал в Instagram 12 марта, сообщив, что все вырученные от продажи средства пойдут на благотворительность в поддержку Украины.

Стоимость такой футболки на сайте составляет $29.99 (порядка 882 грн).

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