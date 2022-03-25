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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Символизм в том, что чернослив – это обгоревшие орки, лен – искры от украинской арты". В Украине разработали рецепт "Чернобаевского" хлеба

Пивовар: Кому, мои любимые украинские хлебопеки, понадобится рецепт этого хлебчика, обращайтесь, напишу в личных сообщениях
Пивовар: Кому, мои любимые украинские хлебопеки, понадобится рецепт этого хлебчика, обращайтесь, напишу в личных сообщениях
Фото: Андрій Пивовар / Facebook

Киевский пекарь Андрей Пивовар, который печет хлеб для ВСУ, 23 марта в Facebook показал, как выглядит новый сорт хлеба под названием "Чернобаевский", названный в честь аэродрома в селе Чернобаевка под Херсоном, где ВСУ многократно уничтожали позиции российских оккупантов.

Пекарь не стал публично раскрывать секрет приготовления хлеба, но рассказал о символизме ингредиентов. 

"Символизм этого хлеба заключается в том, что чернослив – это обгоревшие орки, белый лен – искры от украинской арты, а молотый мускатный орех – конечно же, прах! Кому, мои любимые украинские хлебопеки, понадобится рецепт этого хлебчика, обращайтесь, напишу в личных сообщениях! Слава Украине! Вместе к победе", – написал Пивовар. 

https://www.facebook.com/a.pyvovar/posts/4116264455265913

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Чернобаевака находится в 10 км от Херсона и в 60 км от Николаева. Бои в этом районе шли с самого начала вторжения России. 

О первом ударе по позициям противника в Чернобаевке главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный сообщил 27 февраля. Удар был нанесен с помощью беспилотника Bayraktar TB2. На видео видно, как удар поражает колонну военной техники (предположительно, это были грузовые машины).

По состоянию на 22 марта, по данным воздушного командования "Восток", по позициям оккупантов в Чернобаевке нанесли восемь ударов. Последствия одного из них, за 15 марта, зафиксировали спутниковые снимки компаний Planet Labs и Maxar Technologies. По информации военного журналиста, главного редактора интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, тогда по аэродрому был нанесен артиллерийский удар, но корректировал его Bayraktar. В результате удара, как сообщил Бутусов, было уничтожено не менее семи российских вертолетов стоимостью более $130 млн, "это не считая вероятных боевых повреждений". 

О Чернобаевке упомянул президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении за 22 марта, которое опубликовано на странице Офиса президента в Facebook. "Наши Вооруженные силы сегодня порадовали. Снова Чернобаевка – снова разгром оккупантов", – сказал он.

Теги: хлеб, война России против Украины, рецепт, Чернобаевка
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