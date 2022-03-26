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Фигуристку Шаботову исключили из состава сборной Украины. Она лайкнула пост Плющенко с поддержкой войны в Украине

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Шаботова представляла Украину на Олимпиаде 2022, но выступила неудачно
Шаботова представляла Украину на Олимпиаде 2022, но выступила неудачно 
Фото: EPA

Министерство молодежи и спорта Украины исключило Анастасию Шаботову из национальной сборной по фигурному катанию. Об этом 23 марта сообщила Украинская федерация фигурного катания на коньках.

Соответствующий приказ федерация получила от государственного учреждения "Управление сборных команд и обеспечения спортивных мероприятий "Укрспортобеспечение". В документе сказано, что Шаботову исключили из состава сборной 20 марта согласно условиям, предусмотренным контрактом.

Федерация отметила, что Шаботова лайкнула в Instagram пост российского тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко, в котором он поддержал полномасштабное вторжение России в Украину.

Скриншот: plushenkoofficial / Instagram
Скриншот: plushenkoofficial / Instagram

"Трибуна" опубликовала скриншот, где виден лайк спортсменки, а также переписку с ней. У Шаботовой спросили, смотрела ли она видеообращение Плющенко до конца и согласна ли с его словами.

"Я ставлю лайк кому мне захочется, а в основном тому, кто у меня в подписках. А думать, что своим лайком я кого-то поддерживаю, – это очень глупо", – ответила она.

Позицию спортсменки раскритиковали другие украинские фигуристки – Анастасия Архипова и Таисия Спесивцева. В Instagram Stories они опубликовали фотографию Шаботовой со словами: "Настя, знаешь место дислокации русского корабля?"

Позже, по данным издания, Шаботова убрала лайк под постом Плющенко, а 20 марта написала в Instagram: "Моя позиция была и останется всегда такой: мир должен быть без войны, без смертей и страха людей".

Спортсменка отключила возможность комментировать пост. 

Шаботова родилась в России, там занималась фигурным катанием, но, как отметила "Трибуна", выступала исключительно на внутренних стартах и была за пределами списка претендентов на попадание в национальную сборную. В 2019 году она сменила спортивное гражданство и начала выступать за Украину. Шаботова трижды выигрывала чемпионат Украины, в 2022 году представляла Украину на зимней Олимпиаде, но, как сообщается на сайте Игр, заняла последнее, 30-е, место в короткой программе и не смогла квалифицироваться в произвольную.

16-летняя Шаботова должна была представлять Украину на чемпионате мира по фигурному катанию, который с 21-го по 27 марта проходит во Франции, но снялась с соревнований. Это должен был быть дебютный ЧМ для нее. 

После исключения Шаботовой из украинской сборной Плющенко заявил ТАСС, что будет добиваться для нее разрешения выступать и тренироваться в России. Он сообщил, что уже подготовил обращения в Федерацию фигурного катания на коньках России, Международный союз конькобежцев и Федерацию фигурного катания Украины.

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Украина, спорт, фигурное катание, Евгений Плющенко, война России против Украины
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