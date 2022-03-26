Фигуристку Шаботову исключили из состава сборной Украины. Она лайкнула пост Плющенко с поддержкой войны в Украине

Соответствующий приказ федерация получила от государственного учреждения "Управление сборных команд и обеспечения спортивных мероприятий "Укрспортобеспечение". В документе сказано, что Шаботову исключили из состава сборной 20 марта согласно условиям, предусмотренным контрактом.

Федерация отметила, что Шаботова лайкнула в Instagram пост российского тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко, в котором он поддержал полномасштабное вторжение России в Украину.

Скриншот: plushenkoofficial / Instagram

"Трибуна" опубликовала скриншот, где виден лайк спортсменки, а также переписку с ней. У Шаботовой спросили, смотрела ли она видеообращение Плющенко до конца и согласна ли с его словами.

"Я ставлю лайк кому мне захочется, а в основном тому, кто у меня в подписках. А думать, что своим лайком я кого-то поддерживаю, – это очень глупо", – ответила она.

Позицию спортсменки раскритиковали другие украинские фигуристки – Анастасия Архипова и Таисия Спесивцева. В Instagram Stories они опубликовали фотографию Шаботовой со словами: "Настя, знаешь место дислокации русского корабля?"

Позже, по данным издания, Шаботова убрала лайк под постом Плющенко, а 20 марта написала в Instagram: "Моя позиция была и останется всегда такой: мир должен быть без войны, без смертей и страха людей".

Спортсменка отключила возможность комментировать пост.

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Шаботова родилась в России, там занималась фигурным катанием, но, как отметила "Трибуна", выступала исключительно на внутренних стартах и была за пределами списка претендентов на попадание в национальную сборную. В 2019 году она сменила спортивное гражданство и начала выступать за Украину. Шаботова трижды выигрывала чемпионат Украины, в 2022 году представляла Украину на зимней Олимпиаде, но, как сообщается на сайте Игр, заняла последнее, 30-е, место в короткой программе и не смогла квалифицироваться в произвольную.

16-летняя Шаботова должна была представлять Украину на чемпионате мира по фигурному катанию, который с 21-го по 27 марта проходит во Франции, но снялась с соревнований. Это должен был быть дебютный ЧМ для нее.

После исключения Шаботовой из украинской сборной Плющенко заявил ТАСС, что будет добиваться для нее разрешения выступать и тренироваться в России. Он сообщил, что уже подготовил обращения в Федерацию фигурного катания на коньках России, Международный союз конькобежцев и Федерацию фигурного катания Украины.