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28 мая, 2022
 
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"Цветом наших нарядов мы с дочерью изобразили украинский флаг". Йовович появилась в Каннах в наряде от украинского бренда. Фото

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Йовович посетила Каннский кинофестиваль вместе со старшей дочерью Эвой
Йовович посетила Каннский кинофестиваль вместе со старшей дочерью Эвой
Фото: ЕРА

Американская актриса украинского происхождения Мила Йовович появилась на гала-ужине amfAR 2022 "Кино против СПИДа", который проходил в рамках 75-го Каннского кинофестиваля 26 мая, в наряде от украинского бренда Lever Coutere. Фото с мероприятия актриса опубликовала на своей странице в Instagram.

Йовович на мероприятии сопровождал муж, американский режиссер Пол Андерсон и старшая дочь Эва Андерсон. Она была одета в наряд светло-желтого цвета.

"Цветом наших нарядов мы вместе с дочерью изобразили украинский флаг на красной дорожке", – написала Йовович.

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Контекст:

Йовович родилась в 1975 году в Киеве. В 1980-м ее семья переехала в Великобританию, а после – в США. Первую роль в кино она сыграла в 13 лет.

Актриса стала известной в 1997 году после премьеры фильма "Пятый элемент" французского режиссера Люка Бессона.

Йовович и Андерсон воспитывают троих дочерей. Кроме Эвы (2007), у них есть средняя дочь Дашиэл (2015) и младшая Ошун (2020).

Теги: Каннский кинофестиваль, Милла Йовович, Пол Андерсон, Эва Андерсон
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