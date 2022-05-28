"Цветом наших нарядов мы с дочерью изобразили украинский флаг". Йовович появилась в Каннах в наряде от украинского бренда. Фото

Йовович на мероприятии сопровождал муж, американский режиссер Пол Андерсон и старшая дочь Эва Андерсон. Она была одета в наряд светло-желтого цвета.

"Цветом наших нарядов мы вместе с дочерью изобразили украинский флаг на красной дорожке", – написала Йовович.

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Контекст:

Йовович родилась в 1975 году в Киеве. В 1980-м ее семья переехала в Великобританию, а после – в США. Первую роль в кино она сыграла в 13 лет.