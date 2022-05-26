Шэрон Стоун появилась в Каннах в синем костюме с желтой подкладкой в поддержку Украины

Стоун в Каннах получила премию Better World Fund 2022 за свою благотворительную деятельность Фото: ЕРА

Во время благотворительного ужина проводился сбор средств на ремонт Детского института здоровья в Варшаве (Польша), где примут детей-беженцев из Украины, отмечается в публикации.

Издание Vogue опубликовало фото актрисы, на котором она позирует, распахнув полы синего пиджака и демонстрируя подкладку желтого цвета.

Редакция отметила, что таким образом знаменитость, удостоенная премии Better World Fund 2022 за свою благотворительную деятельность, поддержала Украину.

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