Шэрон Стоун появилась в Каннах в синем костюме с желтой подкладкой в поддержку Украины

Во время благотворительного ужина проводился сбор средств на ремонт Детского института здоровья в Варшаве (Польша), где примут детей-беженцев из Украины, отмечается в публикации.
Издание Vogue опубликовало фото актрисы, на котором она позирует, распахнув полы синего пиджака и демонстрируя подкладку желтого цвета.
Редакция отметила, что таким образом знаменитость, удостоенная премии Better World Fund 2022 за свою благотворительную деятельность, поддержала Украину.
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Стоун с первых дней войны выступает в поддержку Украины. В апреле актриса зажгла желто-синюю свечу в поддержку украинского народа и президента Украины Владимира Зеленского.
75-й Каннский кинофестиваль продлится до 28 мая.