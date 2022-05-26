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26 мая, 2022
 
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Шэрон Стоун появилась в Каннах в синем костюме с желтой подкладкой в поддержку Украины

Стоун в Каннах получила премию Better World Fund 2022 за свою благотворительную деятельность
Стоун в Каннах получила премию Better World Fund 2022 за свою благотворительную деятельность
Фото: ЕРА

Американская актриса Шэрон Стоун появилась на благотворительном ужине, инициированном Better World Fund в рамках Каннского кинофестиваля в поддержку фонда Virtuosa Foundation, в синем костюме с желтой подкладкой. Соответствующие фото опубликованы на странице организации Better World Fund в Instagram.

Во время благотворительного ужина проводился сбор средств на ремонт Детского института здоровья в Варшаве (Польша), где примут детей-беженцев из Украины, отмечается в публикации. 

Издание Vogue опубликовало фото актрисы, на котором она позирует, распахнув полы синего пиджака и демонстрируя подкладку желтого цвета.

Редакция отметила, что таким образом знаменитость, удостоенная премии  Better World Fund 2022 за свою благотворительную деятельность, поддержала Украину. 


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Стоун с первых дней войны выступает в поддержку Украины. В апреле актриса зажгла желто-синюю свечу в поддержку украинского народа и президента Украины Владимира Зеленского.

75-й Каннский кинофестиваль продлится до 28 мая. 

Теги: Каннский кинофестиваль, война России против Украины, Канны, актриса, Шэрон Стоун
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