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11 апреля, 2022
 
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"Посвящаю ее президенту Зеленскому и народу Украины". Стоун зажгла желто-синюю свечу. Видео

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Стоун украинцам: Мы сожалеем о ваших потерях, мы с вами
Стоун – украинцам: Мы сожалеем о ваших потерях, мы с вами
Фото: ЕРА

Американская актриса Шэрон Стоун зажгла желто-синюю свечу в поддержку украинского народа и президента Украины Владимира Зеленского. Певица разместила в Instagram соответствующее видео.

"Мы зажигаем эту свечу в поддержку украинцев. Посвящаем ее президенту Зеленскому и народу Украины, потому что хотим, чтобы вы знали: вас очень любят. Мы сожалеем о ваших потерях, мы с вами", – произнесла актриса за кадром.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения РФ на Украину многие мировые знаменитости высказали поддержку украинцам.

В частности, американская актриса украинского происхождения Мила Кунис вместе со своим мужем собрали для Украины $35 млн.

Американский актер Шон Пенн подписал с мэром Кракова (Польша) Яцеком Майхровским соглашение о помощи украинским переселенцам, а 28 марта заключил аналогичное соглашение с главой Львовской ОВА Максимом Козицким. 1 апреля актер призвал миллиардеров помочь Украине купить истребители, которые помогут ей противостоять военной авиации агрессора.

Американский режиссер Кери Фуканага в начале марта приехал в Украину и помогает организовывать питание для украинцев.

Теги: Владимир Зеленский, война России против Украины, Шэрон Стоун
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