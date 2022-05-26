Украинцы в Каннах под звуки воздушной тревоги провели акцию в поддержку Украины и призвали освободить из российского плена Паевскую. Фото

Во время акции участники украинской делегации скрывали лица за изображением перечеркнутого глаза – этим значком в сети обычно обозначается чувствительный контент. Таким образом члены украинской съемочной группы выступили против цензуры документальной военной хроники в сети. Во время этой акции был слышен звук воздушной тревоги.
Кроме того, продюсеры картины Елизавета Смит и Дарья Бассель во время фотосесии в Каннах появились в футболках с изображением на лицевой стороне горящего жилого дома после попадания в него российской ракеты, а на обратной – с той самой надпись, которую продемонстрировала команда фильма на плакате. Наконечный для участия в фотосессии надел футболку с призывом освободить из российского плена украинского парамедика Тайру (Юлию Паевскую).
75-й Каннский кинофестиваль продлится до 28 мая.
Фильм "Видение бабочки" – режиссерский дебют Наконечного. В картине рассказывается история украинской военной летчицы Лилии, освобожденной из плена.
Паевская с начала войны на Донбассе помогала раненым как парамедик. Она сформировала собственную эвакуационную команду "Ангелы Тайры". По данным "АрміяInform", только к ноябрю 2019 года она спасла более 500 украинских военных и научила тактической медицине около 8 тыс. человек.
Во время выполнения боевой эвакуации одного из военнослужащих получила травмы тазобедренных суставов. Оба сустава у нее заменены титановыми эндопротезами. Принимала участие в Invictus Games – соревнованиях бывших и действующих военных-инвалидов, организованных британским принцем Гарри. Нательная камера была передана ей для съемок документального фильма об участниках этих соревнований для Netflix.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину подразделение парамедиков Паевской участвовало в оказании медицинской помощи пострадавшим. 16 марта она была захвачена оккупантами.
17 марта уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к международной общественности с призывом принять меры к освобождению Тайры, делая акцент на том, что условия плена угрожают здоровью и жизни волонтера с инвалидностью.
21 марта российский канал НТВ показал короткое интервью, где она призывала к созданию гуманитарного коридора в Мариуполе. Позже интервью в расширенном формате вышло в пропагандистском фильме "Женщина по прозвищу Зверь".