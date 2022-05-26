Украинцы в Каннах под звуки воздушной тревоги провели акцию в поддержку Украины и призвали освободить из российского плена Паевскую. Фото

Во время акции участники украинской делегации скрывали лица за изображением перечеркнутого глаза – этим значком в сети обычно обозначается чувствительный контент. Таким образом члены украинской съемочной группы выступили против цензуры документальной военной хроники в сети. Во время этой акции был слышен звук воздушной тревоги.

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Видео: Euronews по-русски / YouTube

Кроме того, продюсеры картины Елизавета Смит и Дарья Бассель во время фотосесии в Каннах появились в футболках с изображением на лицевой стороне горящего жилого дома после попадания в него российской ракеты, а на обратной – с той самой надпись, которую продемонстрировала команда фильма на плакате. Наконечный для участия в фотосессии надел футболку с призывом освободить из российского плена украинского парамедика Тайру (Юлию Паевскую).

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