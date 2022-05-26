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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинцы в Каннах под звуки воздушной тревоги провели акцию в поддержку Украины и призвали освободить из российского плена Паевскую. Фото

   
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Во время акции команда фильма "Видение бабочки" скрывала лица за изображением перечеркнутого глаза
Во время акции команда фильма "Видение бабочки" скрывала лица за изображением перечеркнутого глаза
Фото: ЕРА

Съемочная группа украинского фильма "Видение бабочки", который вошел в конкурсную программу "Особый взгляд", во главе с режиссером картины Максимом Наконечным 25 мая появилась на красной дорожке в Каннах с плакатом с надписью "Русские убивают украинцев. Вы действительно считаете обидными и тревожными свидетельства об этом геноциде?". Фото, сделанные во время акции, опубликовало агентство ЕРА.

Во время акции участники украинской делегации скрывали лица за изображением перечеркнутого глаза – этим значком в сети обычно обозначается чувствительный контент. Таким образом члены украинской съемочной группы выступили против цензуры документальной военной хроники в сети. Во время этой акции был слышен звук воздушной тревоги.

ВИДЕО
Видео: Euronews по-русски / YouTube

Кроме того, продюсеры картины Елизавета Смит и Дарья Бассель во время фотосесии в Каннах появились в футболках с изображением на лицевой стороне горящего жилого дома после попадания в него российской ракеты, а на обратной – с той самой надпись, которую продемонстрировала команда фильма на плакате. Наконечный для участия в фотосессии надел футболку с призывом освободить из российского плена украинского парамедика Тайру (Юлию Паевскую).

Контекст:

75-й Каннский кинофестиваль продлится до 28 мая. 

Фильм "Видение бабочки" – режиссерский дебют Наконечного. В картине рассказывается история украинской военной летчицы Лилии, освобожденной из плена.

Паевская с начала войны на Донбассе помогала раненым как парамедик. Она сформировала собственную эвакуационную команду "Ангелы Тайры". По данным "АрміяInform", только к ноябрю 2019 года она спасла более 500 украинских военных и научила тактической медицине около 8 тыс. человек.

Во время выполнения боевой эвакуации одного из военнослужащих получила травмы тазобедренных суставов. Оба сустава у нее заменены титановыми эндопротезами. Принимала участие в  Invictus Games – соревнованиях бывших и действующих военных-инвалидов, организованных британским принцем Гарри. Нательная камера была передана ей для съемок документального фильма об участниках этих соревнований для Netflix.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину подразделение парамедиков Паевской участвовало в оказании медицинской помощи пострадавшим16 марта она была захвачена оккупантами.

17 марта уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к международной общественности с призывом принять меры к освобождению Тайры, делая акцент на том, что условия плена угрожают здоровью и жизни волонтера с инвалидностью.

21 марта российский канал НТВ показал короткое интервью, где она призывала к созданию гуманитарного коридора в Мариуполе. Позже интервью в расширенном формате вышло в пропагандистском фильме "Женщина по прозвищу Зверь".

Теги: Каннский кинофестиваль, кинофестиваль, украинец, Юлия Паевская
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