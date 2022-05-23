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23 мая, 2022
 
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Президент Европейской киноакадемии заявила, что не позволила бы Серебренникову в Каннах закончить речь о поддержке российских оккупантов

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Холланд заявила, что Серебренников своим выступлением в Каннах "подтвердил ее плохие предчувствия"
Холланд заявила, что Серебренников своим выступлением в Каннах "подтвердил ее плохие предчувствия"
Фото: ЕРА

Президент Европейской киноакадемии, польский режиссер Агнешка Холланд во время круглого стола в поддержку украинского кинематографа, который проводился в рамках Каннского кинофестиваля, раскритиковала его организаторов за показ фильма российского режиссера Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского" в основной программе конкурса. Ее слова 21 марта процитировало издание Variety.

По словам Холланд, она бы, будь ее воля, не стала включать российские фильмы в официальную программу фестиваля, "даже если Серебренников такой талантливый режиссер". 

Холланд призналась, что Серебренников своим выступлением "подтвердил ее плохие предчувствия". Польский режиссер заявила, что ее коллега из РФ использовал пресс-конференцию кинофестиваля, чтобы похвалить российского бизнесмена Романа Абрамовича, профинансировавшего съемки его картины, а также для того, чтобы призвать помогать семьям погибших российских оккупантов. 

Холланд подчеркнула, что на месте организаторов не стала бы предоставлять Серебренникову возможность договорить после сказанного. 

Контекст:

75-й международный кинофестиваль в Каннах проходит с 17-го по 28 мая. На открытии кинофестиваля, который проходит во Франции, показали видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

Организаторы фестиваля в марте 2022 года заявили, что не будут принимать официальные российские делегации из-за войны в Украине. "Пока наступательная война не закончится в условиях, которые удовлетворят украинский народ, мы не будем принимать официальные российские делегации и допускать присутствие кого-либо, связанного с российским правительством", – говорилось в сообщении.

Тем не менее Серебренников,  который в конце марта 2022 года переехал из России во Францию, 19 мая презентовал свою новую картину, а накануне презентации заявил о необходимости оказывать поддержку семьям погибших в Украине российских оккупантов, как это делает он сам. Также режиссер призвал снять санкции с Абрамовича. За день до этого он выступил на кинофестивале с призывом "сделать все возможное, чтобы война закончилась и мирная жизнь вернулась в Европу".

Теги: война России против Украины, Канны, Кирилл Серебренников
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