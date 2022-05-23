Президент Европейской киноакадемии заявила, что не позволила бы Серебренникову в Каннах закончить речь о поддержке российских оккупантов

По словам Холланд, она бы, будь ее воля, не стала включать российские фильмы в официальную программу фестиваля, "даже если Серебренников такой талантливый режиссер".
Холланд призналась, что Серебренников своим выступлением "подтвердил ее плохие предчувствия". Польский режиссер заявила, что ее коллега из РФ использовал пресс-конференцию кинофестиваля, чтобы похвалить российского бизнесмена Романа Абрамовича, профинансировавшего съемки его картины, а также для того, чтобы призвать помогать семьям погибших российских оккупантов.
Холланд подчеркнула, что на месте организаторов не стала бы предоставлять Серебренникову возможность договорить после сказанного.
75-й международный кинофестиваль в Каннах проходит с 17-го по 28 мая. На открытии кинофестиваля, который проходит во Франции, показали видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.
Организаторы фестиваля в марте 2022 года заявили, что не будут принимать официальные российские делегации из-за войны в Украине. "Пока наступательная война не закончится в условиях, которые удовлетворят украинский народ, мы не будем принимать официальные российские делегации и допускать присутствие кого-либо, связанного с российским правительством", – говорилось в сообщении.
Тем не менее Серебренников, который в конце марта 2022 года переехал из России во Францию, 19 мая презентовал свою новую картину, а накануне презентации заявил о необходимости оказывать поддержку семьям погибших в Украине российских оккупантов, как это делает он сам. Также режиссер призвал снять санкции с Абрамовича. За день до этого он выступил на кинофестивале с призывом "сделать все возможное, чтобы война закончилась и мирная жизнь вернулась в Европу".