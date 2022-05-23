Президент Европейской киноакадемии заявила, что не позволила бы Серебренникову в Каннах закончить речь о поддержке российских оккупантов

По словам Холланд, она бы, будь ее воля, не стала включать российские фильмы в официальную программу фестиваля, "даже если Серебренников такой талантливый режиссер".

Холланд призналась, что Серебренников своим выступлением "подтвердил ее плохие предчувствия". Польский режиссер заявила, что ее коллега из РФ использовал пресс-конференцию кинофестиваля, чтобы похвалить российского бизнесмена Романа Абрамовича, профинансировавшего съемки его картины, а также для того, чтобы призвать помогать семьям погибших российских оккупантов.

Холланд подчеркнула, что на месте организаторов не стала бы предоставлять Серебренникову возможность договорить после сказанного.