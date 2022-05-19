Associated Press показало кадры с камеры волонтера Тайры, которая находится в плену российских оккупантов. Видео

В агентстве утверждают, что 15 марта сотрудник полиции передал видеокарту группе журналистов AP, которые снимали войну в Мариуполе. Тайра связалась с ними по рации полицейского и попросила вывезти видео из города. На следующий день, 16 марта, она пропала, позже российская пропаганда показала ее интервью в плену.
Карта, по словам журналистов, была спрятана внутри гигиенического тампона и так проехала 15 российских блокпостов. На ней 256 ГБ хроники с комментариями Паевской.
24 февраля, в первый день войны, камера зафиксировала, как волонтер пытается перевязывать открытую рану на голове украинского солдата. Через два дня она просит коллег дать одеяло раненому солдату РФ.
"Прикройте его, потому что он трясется", — говорит волонтер.
Она называет оккупанта "солнышко" и спрашивает, зачем он приехал в Украину. Говорит: "Мы относимся ко всем одинаково", – когда тот удивляется помощи.
Позже той же ночью снято, как медики пытаются спасти маленьких брата и сестру. Мальчик умирает, Тайра закрывает ему глаза.
"Ненавижу", – повторяет она несколько раз.
"Мальчик ушел. Мальчик умер. Девочке все еще делают искусственное дыхание. Может быть, она выживет", – говорит она кому-то в темноте.
Паевская с начала войны на Донбассе помогала раненым как парамедик. Она сформировала собственную эвакуационную команду "Ангелы Тайры". По данным "АрмияInform", только к ноябрю 2019 года она спасла более 500 украинских военных и научила тактической медицине около 8 тыс. человек.
Во время выполнения боевой эвакуации одного из военнослужащих получила травмы тазобедренных суставов. Оба сустава у нее заменены титановыми эндопротезами. Принимала участие в Invictus Games – соревнованиях бывших и действующих военных-инвалидов, организованных британским принцем Гарри. Нательная камера была передана ей для съемок документального фильма Netflix.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину подразделение парамедиков Паевской участвовало в оказании медицинской помощи пострадавшим. 16 марта она была захвачена оккупантами, об этом сообщили в Facebook волонтеры Наталья Воронкова и Диана Макарова.
17 марта уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к международной общественности с призывом принять меры к освобождению Тайры, делая акцент на том, что условия плена угрожают здоровью и жизни волонтера с инвалидностью.
21 марта российский канал НТВ показал короткое интервью, где она призывала к созданию гуманитарного коридора в Мариуполе. Позже интервью в расширенном формате вышло в пропагандистском фильме "Женщина по прозвищу зверь".