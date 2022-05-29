Названа сумма, которую удалось выручить группе Kalush Orchestra в поддержку ВСУ за микрофон с логотипом "Евровидения 2022" и розовую панаму

"Мы благодарны каждому, кто донатил средства на этот аукцион, и особенно благодарны команде Whitebit, которая выкупила кубок за $900 тыс. С этого момента они становятся его правообладателями", – сообщили Kalush Orchestra.

За время розыгрыша, который стартовал 25 мая, музыкантам также удалось собрать 11 млн грн. Все вырученные на аукционе деньги пойдут на закупку комплекса беспилотников PD-2 для ВСУ.

Кроме микрофона, музыканты также разыграли розовую панамку фронтмена группы Олега Псюка. По словам Притулы, участие в ее розыгрыше приняли более 31 тыс. ставок по 200 грн. Победителем стал Владимир из Чехии, который сделал пять переводов по 200 грн.

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Видео: Сергій Притула / YouTube