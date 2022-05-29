ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Названа сумма, которую удалось выручить группе Kalush Orchestra в поддержку ВСУ за микрофон с логотипом "Евровидения 2022" и розовую панаму

 
|
Kalush Orchestra с песней Stefania заняли на "Евровидении 2022" первое место
Kalush Orchestra с песней Stefania заняли на "Евровидении 2022" первое место
Фото: ЕРА

29 мая на YouTube-канале украинского ведущего Сергея Притулы в прямом эфире состоялся розыгрыш стеклянного микрофона с логотипом "Евровидения 2022", который украинская группа Kalush Orchestra получила за первое место на международном песенном конкурсе в Турине. Он достался команде Whitebit, которая перевела на счет благотворительного фонда Притулы наибольшую сумму – $900 тыс. Об этом говорится в сообщении на странице Kalush Orchestra в Facebook.

"Мы благодарны каждому, кто донатил средства на этот аукцион, и особенно благодарны команде Whitebit, которая выкупила кубок за $900 тыс. С этого момента они становятся его правообладателями", – сообщили Kalush Orchestra.

За время розыгрыша, который стартовал 25 мая, музыкантам также удалось собрать 11 млн грн. Все вырученные на аукционе деньги пойдут на закупку комплекса беспилотников PD-2 для ВСУ.

https://www.facebook.com/kalush.official/posts/453206733354834

Кроме микрофона, музыканты также разыграли розовую панамку фронтмена группы Олега Псюка. По словам Притулы, участие в ее розыгрыше приняли более 31 тыс. ставок по 200 грн. Победителем стал Владимир из Чехии, который сделал пять переводов по 200 грн.

ВИДЕО
Видео: Сергій Притула / YouTube
Контекст:

14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители 25 стран.

Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл. Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.

25 мая фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк сообщил, что все желающие могут принять участие в розыгрыше его личной розовой панамки, если перечислят 200 грн на счет благотворительного фонда Притулы.

"За каждые 200 грн вы получаете одну запись в таблице, из которой случайно определим победителя. Больше донатов делаете – больше шансов на победу", – объяснил правила розыгрыша Притула.

Также Псюк объявил, что, кроме панамки, разыгрывается стеклянный микрофон с логотипом "Евровидения", который группа получила в качестве награды за первое место. Он достанется тому, кто переведет на счет благотворительного фонда Притулы максимальную сумму.

Теги: Евровидение, беспилотники, ВСУ, Сергей Притула, Евровидение 2022, Kalush Orchestra, Олег Псюк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Арестович показал, как "уничтожает вату". Фото
Арестович показал, как "уничтожает вату". Фото
"Как за три дня может пасть то, что строили 1540 лет?" Украинские знаменитости поздравили киевлян с Днем Киева
"Как за три дня может пасть то, что строили 1540 лет?" Украинские знаменитости поздравили киевлян с Днем Киева
  "Секса нет уже 80 дней". Ефросинина обсудила с Поляковой разлуку с мужьями
  "Секса нет уже 80 дней". Ефросинина обсудила с Поляковой разлуку с мужьями
"Я вдома". Могилевская посвятила новую песню Дню Киева. Аудио
"Я вдома". Могилевская посвятила новую песню Дню Киева. Аудио
Трегубова показала совместные фото с дочерью
Трегубова показала совместные фото с дочерью
"Многие школы просто разрушены до основания". Гвоздева показала, каким был праздник последнего звонка у ее дочери
"Многие школы просто разрушены до основания". Гвоздева показала, каким был праздник последнего звонка у ее дочери
"Кто такой?" Макаревич назвал человека в России, которому он "не дает покоя"
"Кто такой?" Макаревич назвал человека в России, которому он "не дает покоя"
"Я так хочу домой". Кот Степан показал сгоревшие после обстрелов российскими оккупантами высотки на Северной Салтовке в Харькове
"Я так хочу домой". Кот Степан показал сгоревшие после обстрелов российскими оккупантами высотки на Северной Салтовке в Харькове
"Путинская война должна быть остановлена". Немецкий стилист ежедневно публикует новые сине-желтые селфи в поддержку Украины
"Путинская война должна быть остановлена". Немецкий стилист ежедневно публикует новые сине-желтые селфи в поддержку Украины
Жена победителя шоу "Голос країни 10" Сасанчина призналась, что их дочери нужна операция, и назвала диагноз
Жена победителя шоу "Голос країни 10" Сасанчина призналась, что их дочери нужна операция, и назвала диагноз
"Каждая минута с тобой особенная". Трюдо в честь 17-летия брака показал совместное фото с женой
"Каждая минута с тобой особенная". Трюдо в честь 17-летия брака показал совместное фото с женой
  "Песни, которые сделали его популярным, – это песни, которые написал ему я". Чемеров рассказал о реакции Пирожкова на его сообщения о войне
  "Песни, которые сделали его популярным, – это песни, которые написал ему я". Чемеров рассказал о реакции Пирожкова на его сообщения о войне
"Цветом наших нарядов мы с дочерью изобразили украинский флаг". Йовович появилась в Каннах в наряде от украинского бренда. Фото
"Цветом наших нарядов мы с дочерью изобразили украинский флаг". Йовович появилась в Каннах в наряде от украинского бренда. Фото
  "Нигде не слышно". Полякова обсудила с Ефросининой исчезновение Винника после начала войны
  "Нигде не слышно". Полякова обсудила с Ефросининой исчезновение Винника после начала войны
"Это реально полезная история". Клопотенко рассказал, чем можно заменить соль
"Это реально полезная история". Клопотенко рассказал, чем можно заменить соль
Синтия Никсон показала свои свадебные снимки, сделанные в день бракосочетания с Кристин Маринони
Синтия Никсон показала свои свадебные снимки, сделанные в день бракосочетания с Кристин Маринони
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Помните защитников "Азовстали". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко изобразила уходящий под землю мариупольский завод (160475)
2
Анастасия Приходько: Все думают, что у нас куча денег, но никто не знает, что уже три месяца мы сидим без копейки (86234)
3
Орбакайте, замалчивающая войну, на своем юбилейном концерте в Москве встала на колени. Фото (72538)
4
"Нигде не слышно". Полякова обсудила с Ефросининой исчезновение Винника после начала войны (55659)
5
"Этот вопрос меня задолбал". Комаров заявил, что война снимает маски и он не желает жить в придуманной реальности (42291)
6
Дочь Путина сделала "вампирский лифтинг" из крови, как Кардашян – СМИ (32398)
7
Пес Патрон предсказал, когда закончится война и что будет с российскими оккупантами в Украине. Видео (21946)
8
"Пусть папы в твоей жизни будет больше". Жена Притулы показала, как вместе с мужем отпраздновала первый день рождения младшей дочери Стефании (17740)
 
 
 
 