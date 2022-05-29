Названа сумма, которую удалось выручить группе Kalush Orchestra в поддержку ВСУ за микрофон с логотипом "Евровидения 2022" и розовую панаму

"Мы благодарны каждому, кто донатил средства на этот аукцион, и особенно благодарны команде Whitebit, которая выкупила кубок за $900 тыс. С этого момента они становятся его правообладателями", – сообщили Kalush Orchestra.
За время розыгрыша, который стартовал 25 мая, музыкантам также удалось собрать 11 млн грн. Все вырученные на аукционе деньги пойдут на закупку комплекса беспилотников PD-2 для ВСУ.
Кроме микрофона, музыканты также разыграли розовую панамку фронтмена группы Олега Псюка. По словам Притулы, участие в ее розыгрыше приняли более 31 тыс. ставок по 200 грн. Победителем стал Владимир из Чехии, который сделал пять переводов по 200 грн.
14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители 25 стран.
Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл. Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.
25 мая фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк сообщил, что все желающие могут принять участие в розыгрыше его личной розовой панамки, если перечислят 200 грн на счет благотворительного фонда Притулы.
"За каждые 200 грн вы получаете одну запись в таблице, из которой случайно определим победителя. Больше донатов делаете – больше шансов на победу", – объяснил правила розыгрыша Притула.
Также Псюк объявил, что, кроме панамки, разыгрывается стеклянный микрофон с логотипом "Евровидения", который группа получила в качестве награды за первое место. Он достанется тому, кто переведет на счет благотворительного фонда Притулы максимальную сумму.