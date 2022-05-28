В Kalush Orchestra рассказали, когда и где будет проводиться розыгрыш панамки и микрофона с логотипом "Евровидения 2022" в поддержку ВСУ

"Наш аукцион так сильно разогнался – сотни людей предлагают помощь в распространении, донатах и организационных вопросах! Украинцы – это круто. Поэтому чтобы успеть реализовать все активности и собрать для ВСУ рекордные €1 млн на закупку трех беспилотников PD-2, переносим завершение аукциона на 29 мая", – говорится в публикации.
Розыгрыш начнется в 19.00 на всех платформах Kalush Orchestra и соорганизатора акции, украинского волонтера Сергея Притулы.
25 мая фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк сообщил, что все желающие могут принять участие в розыгрыше его личной розовой панамки, если перечислят 200 грн на счет благотворительного фонда Притулы.
"За каждые 200 грн вы получаете одну запись в таблице, из которой случайно определим победителя. Больше донатов делаете – больше шансов на победу", – объяснил правила розыгрыша Притула.
Также Псюк объявил, что кроме панамки разыгрывается также стеклянный микрофон с логотипом "Евровидения", который группа получила в качестве награды за первое место. Он достанется тому, кто переведет на счет благотворительного фонда Притулы максимальную сумму.
14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители 25 стран.
Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл. Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.