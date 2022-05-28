В Kalush Orchestra рассказали, когда и где будет проводиться розыгрыш панамки и микрофона с логотипом "Евровидения 2022" в поддержку ВСУ

"Наш аукцион так сильно разогнался – сотни людей предлагают помощь в распространении, донатах и организационных вопросах! Украинцы – это круто. Поэтому чтобы успеть реализовать все активности и собрать для ВСУ рекордные €1 млн на закупку трех беспилотников PD-2, переносим завершение аукциона на 29 мая", – говорится в публикации.

Розыгрыш начнется в 19.00 на всех платформах Kalush Orchestra и соорганизатора акции, украинского волонтера Сергея Притулы.