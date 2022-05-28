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28 мая, 2022
 
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В Kalush Orchestra рассказали, когда и где будет проводиться розыгрыш панамки и микрофона с логотипом "Евровидения 2022" в поддержку ВСУ

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Kalush Orchestra с песней Stefania заняла на "Евровидении 2022" первое место
Kalush Orchestra с песней Stefania заняла на "Евровидении 2022" первое место
Фото: ЕРА

Украинская группа Kalush Orchestra проведет розыгрыш розовой панамки и стеклянного микрофона с логотипом "Евровидения 2022" 29 мая. Об этом сообщается 27 мая в Telegram-канале коллектива.

"Наш аукцион так сильно разогнался – сотни людей предлагают помощь в распространении, донатах и организационных вопросах! Украинцы – это круто. Поэтому чтобы успеть реализовать все активности и собрать для ВСУ рекордные 1 млн на закупку трех беспилотников PD-2, переносим завершение аукциона на 29 мая",  говорится в публикации. 

Розыгрыш начнется в 19.00 на всех платформах Kalush Orchestra и соорганизатора акции, украинского волонтера Сергея Притулы.

Контекст:

25 мая фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк сообщил, что все желающие могут принять участие в розыгрыше его личной розовой панамки, если перечислят 200 грн на счет благотворительного фонда Притулы. 

"За каждые 200 грн вы получаете одну запись в таблице, из которой случайно определим победителя. Больше донатов делаете – больше шансов на победу", – объяснил правила розыгрыша Притула. 

Также Псюк объявил, что кроме панамки разыгрывается также стеклянный микрофон с логотипом "Евровидения", который группа получила в качестве награды за первое место. Он достанется тому, кто переведет на счет благотворительного фонда Притулы максимальную сумму. 

14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители 25 стран.

Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл. Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.

Теги: Евровидение, волонтеры, ВСУ, Kalush Orchestra, Олег Псюк
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