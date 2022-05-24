  Фронтмен Kalush Orchestra назвал шесть финалистов "Евровидения 2022", чьи выступления понравились ему больше всего

Псюк признался, что певец Ochman из Польши входит в его личный топ-5 лучших исполнителей "Евровидения 2022" Фото: ЕРА

Псюк заявил, что участник из Польши, певец Ochman входит в его личный топ-5 лучших исполнителей "Евровидения 2022".

Также артист отметил выступления исполнителей из Англии, Италии, Молдовы, Литвы и Германии. Участники из названных Псюком стран заняли соответственно 2-е, 6-е, 7-е, 14-е и 25-е места.

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Видео: LAVRIN / YouTube