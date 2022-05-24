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24 мая, 2022
 
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Фронтмен Kalush Orchestra назвал шесть финалистов "Евровидения 2022", чьи выступления понравились ему больше всего

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Псюк признался, что певец Ochman из Польши входит в его личный топ-5 лучших исполнителей "Евровидения 2022"
Псюк признался, что певец Ochman из Польши входит в его личный топ-5 лучших исполнителей "Евровидения 2022"
Фото: ЕРА

Фронтмен украинской группы Kalush Orchestra Олег Псюк 23 мая в интервью YouTube-каналу Lavrin назвал представителей шести стран, чьи выступления на международном песенном конкурсе "Евровидение 2022" понравились ему больше всего.

Псюк заявил, что участник из Польши, певец Ochman входит в его личный топ-5 лучших исполнителей "Евровидения 2022".

Также артист отметил выступления исполнителей из Англии, Италии, Молдовы, Литвы и Германии. Участники из названных Псюком стран заняли соответственно 2-е, 6-е, 7-е, 14-е и 25-е места.

ВИДЕО
Видео: LAVRIN / YouTube
Контекст:

14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители из 25 стран.

Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл. Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.

Теги: Евровидение, Евровидение 2022, Kalush Orchestra, Олег Псюк
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