"Для благого дела надо делать все". Садовый примерил розовую панамку, как у фронтмена Kalush Orchestra, в поддержку розыгрыша для сбора денег на ВСУ

Садовый написал, что согласился позировать в головном уборе для рекламы розыгрыша, организованного Псюком и Притулой в поддержку ВСУ.

"Фото для привлечения внимания. Я полностью осознаю, как нелепо мы с Притулой смотримся в этих панамках. Хотя Олегу из группы Kalush Orchestra очень идет. Но для благого дела надо делать все", – написал Садовый.

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Контекст:

25 мая Псюк сообщил, что все желающие могут принять участие в розыгрыше его личной розовой панамки, если перечислят 200 грн на счет благотворительного фонда Притулы.

"За каждые 200 грн вы получаете одну запись в таблице, из которой случайно определим победителя. Больше донатов делаете – больше шансов на победу", – объяснил правила розыгрыша Притула.

Также Псюк объявил, что кроме панамки разыгрывается также стеклянный микрофон с логотипом "Евровидения", который группа получила в качестве награды за первое место. Он достанется тому, кто переведет на счет благотворительного фонда Притулы максимальную сумму. Дата окончания розыгрыша не называется.

14 мая в финале "Евровидения 2022" в Турине (Италия) принимали участие представители 25 стран.

Победителем конкурса стала украинская группа Kalush Orchestra с песней Stefania. По оценкам профессионального жюри украинцы заняли четвертое место и вышли на первое благодаря оценкам телезрителей, суммарно набрав 631 балл. Таким образом, "Евровидение 2023" должно пройти в Украине.