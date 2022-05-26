Супруги Добрынин и Квиткова перевели для ВСУ 1 млн грн

Квиткова и Добрынин поженились весной 2020 года Фото: kvittkova / Instagram

"Почему выбрали этот фонд? Потому что он активно помогает нашим ребятам. Поэтому будем ждать отчет. Мы сделали это вместе. Слава Украине, слава нации, писец РФ", –написали супруги.

В доказательство Квиткова и Добрынин опубликовали чек о переводе денег.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daria Kvitkova (@kvittkova)

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