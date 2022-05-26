Супруги Добрынин и Квиткова перевели для ВСУ 1 млн грн

"Почему выбрали этот фонд? Потому что он активно помогает нашим ребятам. Поэтому будем ждать отчет. Мы сделали это вместе. Слава Украине, слава нации, писец РФ", –написали супруги.
В доказательство Квиткова и Добрынин опубликовали чек о переводе денег.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Весной 2019 года Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал ведущий Никита Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).
В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Добрынин и Квиткова на данный момент являются единственной парой за всю историю украинского проекта, которая узаконила отношения после завершения съемок.
13 июля 2021 года у Квитковой и Добрынина родился первенец. Пара назвала сына Львом.
После нападения РФ на Украину Добрынин пошел служить в тероборону.