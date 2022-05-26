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26 мая, 2022
 
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Супруги Добрынин и Квиткова перевели для ВСУ 1 млн грн

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Квиткова и Добрынин поженились весной 2020 года
Квиткова и Добрынин поженились весной 2020 года
Фото: kvittkova / Instagram

Украинский ведущий и блогер Никита Добрынин вместе с женой, блогером Дарьей Квитковой перевели 1 млн грн на счет благотворительного фонда украинского волонтера Сергея Притулы в поддержку ВСУ. Об этом супруги сообщили 26 мая в Instagrаm.

"Почему выбрали этот фонд? Потому что он активно помогает нашим ребятам. Поэтому будем ждать отчет. Мы сделали это вместе. Слава Украине, слава нации, писец РФ", написали супруги.

В доказательство Квиткова и Добрынин опубликовали чек о переводе денег. 

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Контекст:

Весной 2019 года Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина) была одной из участниц шоу "Холостяк", главным героем которого стал ведущий Никита Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович).

В финале шоу Добрынин сделал выбор в пользу Квитковой. В мае 2020 года пара зарегистрировала брак. Добрынин и Квиткова на данный момент являются единственной парой за всю историю украинского проекта, которая узаконила отношения после завершения съемок.

13 июля 2021 года у Квитковой и Добрынина родился первенец. Пара назвала сына Львом.

После нападения РФ на Украину Добрынин пошел служить в тероборону.

Теги: ВСУ, Сергей Притула, блогеры, Никита Добрынин, Дарья Квиткова
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