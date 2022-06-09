Глава МИД Великобритании осудила смертный приговор двум британским военнопленным, задержанным "российскими марионетками" на Донбассе

Соответствующее заявление Трасс написала в Twitter 9 июня.

"Я категорически осуждаю вынесение приговора Эйдену Аслину и Шону Пиннеру, задержанным российскими марионетками на востоке Украины. Они – военнопленные. Это фиктивный приговор, абсолютно не имеющий законной силы. Мои мысли с семьями. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы поддержать их", – написала глава МИД Великобритании.

I utterly condemn the sentencing of Aiden Aslin and Shaun Pinner held by Russian proxies in eastern Ukraine.



They are prisoners of war. This is a sham judgment with absolutely no legitimacy.



My thoughts are with the families. We continue to do everything we can to support them. — Liz Truss (@trussliz) June 9, 2022

Военнослужащих 36-й бригады морской пехоты ВСУ Аслина и Пиннера, а также марокканца Брагима Саадуна признали виновными "в наемничестве и в совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя "ДНР".

В так называемом суде "ДНР" заявили, что якобы все иностранцы признали себя виновными по всем пунктам обвинения. У осужденных будет месяц на апелляцию.