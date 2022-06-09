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Глава МИД Великобритании осудила смертный приговор двум британским военнопленным, задержанным "российскими марионетками" на Донбассе

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Аслин и Пиннер военнопленные, отметила Трасс (на фото)
Аслин и Пиннер – военнопленные, отметила Трасс (на фото)
Фото: EPA

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс отреагировала на смертный приговор двум британцам Эйдену Аслину и Шону Пиннеру, который вынес так называемый суд "ДНР" из-за их участия в войне на стороне Украины.

Соответствующее заявление Трасс написала в Twitter 9 июня.

"Я категорически осуждаю вынесение приговора Эйдену Аслину и Шону Пиннеру, задержанным российскими марионетками на востоке Украины. Они – военнопленные. Это фиктивный приговор, абсолютно не имеющий законной силы. Мои мысли с семьями. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы поддержать их", – написала глава МИД Великобритании.

Военнослужащих 36-й бригады морской пехоты ВСУ Аслина и Пиннера, а также марокканца Брагима Саадуна признали виновными "в наемничестве и в совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя "ДНР".

В так называемом суде "ДНР" заявили, что якобы все иностранцы признали себя виновными по всем пунктам обвинения. У осужденных будет месяц на апелляцию.

Контекст:

Пиннер и Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля, обменять их на кума президента РФ Владимира Путина, главу политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", нардепа Виктора Медведчука призывала его жена телеведущая Оксана Марченко.

В МИД России заявляли, что ждут реакции премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, смерть, Мариуполь, МИД Великобритании, приговор, ДНР, закон, иностранцы, военнослужащий, Лиз Трасс
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