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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики "ДНР" приговорили к смертной казни трех иностранцев, воевавших на стороне Украины

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Пиннер и Аслин с 2018 года служат в ВСУ
Пиннер и Аслин с 2018 года служат в ВСУ
Фото: cossackgundi / Instargram

Так называемый суд "ДНР" приговорил двух британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Брагима Саадуна к смертной казни за участие в войне на стороне Украины. Об этом сообщает "Интерфакс".

Иностранцев признали виновными "в наемничестве и в совершении действий, направленных на захват власти и свержение конституционного строя "ДНР".

В "суде" заявили, что якобы все иностранцы признали себя виновными по всем пунктам обвинения. У осужденных будет месяц на апелляцию.

Как отмечает "Интерфакс", Пиннер и Аслин сдались в плен в Мариуполе в середине апреля. Саадун 12 марта сдался в плен в Волновахе.

"Медиазона" писала, что Аслин с 2018 года служил в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ. В Украине у него девушка, на которой он планировал жениться этой весной. Его друг Пиннер служил в этой же бригаде тоже с 2018-го.

Саадун жил в Украине с 2019 года и в 2021 году заключил трехлетний контракт с ВСУ. По рекомендации Аслина он тоже попал в 36-ю отдельную бригаду морской пехоты.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, казнь, Мариуполь, смертная казнь, Волноваха, ДНР, иностранцы, война России против Украины
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