В Житомирской области бывший боевик "ДНР" пытался устроиться на службу в ВСУ – СБУ

Досудебное расследование установило, что фигурант уголовного производства – уроженец Донбасса. В 2019 году он принял присягу на верность террористической организации "ДНР" и в течение года проходил "военную службу" в составе одного из незаконных вооруженных формирований боевиков.

"Потом он транзитом через РФ въехал на подконтрольную украинским властям территорию. И в конце 2021 года добровольно обратился в местный военкомат, чтобы попасть в ВСУ. Перед этим он должен был учиться в одном из подразделений десантно-штурмовых войск возле Житомира. Впрочем, благодаря работе СБУ на опережение его удалось разоблачить и не допустить проникновения в ряды ВСУ", – говорится в сообщении.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) и ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности незаконного вооруженного формирования) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – 15 лет лишения свободы.

"Устанавливаются истинные цели "страстного желания" фигуранта проходить военную службу в Украине. Среди них прослеживаются связи бывшего боевика с псевдоспецслужбами так называемой "ДНР" и вероятность его сотрудничества с ними", – уточнили в СБУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)