Оккупанты пытаются заключать фиктивные браки, чтобы не воевать в Украине. СБУ опубликовала перехват разговора российских военных

Как отметили в ведомстве, "самые изобретательные" оккупанты отпрашиваются у командиров, чтобы якобы успеть на свою свадьбу.
"Я уже, бл…дь, подруге там одной говорил: "Пойди, заявление подай в ЗАГС". Я об этом скажу тут. Бл…дь, нам сказали: "Них…я, не вариант". Такие вот дела", – рассказывает оккупант своему знакомому.
По его словам, из-за большого количества отказников в российской армии существенно усилили контроль. Теперь каждый оккупант может вернуться домой только в трех случаях: ранение, смерть или смерть его близкого родственника.
"Вариант с фиктивным браком, каким бы оригинальным он ни был, для этого военного не сложился", – подчеркнули в СБУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О вторжении в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские войска зашли на территорию Украины с севера, юга и востока.
В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны.
В начале июня наиболее активные бои идут в районе Северодонецка Луганской области – этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский считает одним из самых сложных.
По данным Генштаба ВСУ на 7 июня, потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения в Украину составили около 31 360 военных.