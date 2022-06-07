Оккупанты пытаются заключать фиктивные браки, чтобы не воевать в Украине. СБУ опубликовала перехват разговора российских военных

По данным Генштаба ВСУ на 7 июня, потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения в Украину составили около 31 360 военных Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Как отметили в ведомстве, "самые изобретательные" оккупанты отпрашиваются у командиров, чтобы якобы успеть на свою свадьбу.

"Я уже, бл…дь, подруге там одной говорил: "Пойди, заявление подай в ЗАГС". Я об этом скажу тут. Бл…дь, нам сказали: "Них…я, не вариант". Такие вот дела", – рассказывает оккупант своему знакомому.

По его словам, из-за большого количества отказников в российской армии существенно усилили контроль. Теперь каждый оккупант может вернуться домой только в трех случаях: ранение, смерть или смерть его близкого родственника.

"Вариант с фиктивным браком, каким бы оригинальным он ни был, для этого военного не сложился", – подчеркнули в СБУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)