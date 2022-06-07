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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты пытаются заключать фиктивные браки, чтобы не воевать в Украине. СБУ опубликовала перехват разговора российских военных

По данным Генштаба ВСУ на 7 июня, потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения в Украину составили около 31 360 военных
По данным Генштаба ВСУ на 7 июня, потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения в Украину составили около 31 360 военных
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты пытаются заключать в России фиктивные браки, чтобы не воевать в Украине. Об этом свидетельствует перехват разговора российских военных, который 7 июня в Facebook опубликовала Служба безопасности Украины.

Как отметили в ведомстве, "самые изобретательные" оккупанты отпрашиваются у командиров, чтобы якобы успеть на свою свадьбу.

"Я уже, бл…дь, подруге там одной говорил: "Пойди, заявление подай в ЗАГС". Я об этом скажу тут. Бл…дь, нам сказали: "Них…я, не вариант". Такие вот дела", – рассказывает оккупант своему знакомому.

По его словам, из-за большого количества отказников в российской армии существенно усилили контроль. Теперь каждый оккупант может вернуться домой только в трех случаях: ранение, смерть или смерть его близкого родственника.

"Вариант с фиктивным браком, каким бы оригинальным он ни был, для этого военного не сложился", – подчеркнули в СБУ.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/videos/1056518561967532/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О вторжении в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российские войска зашли на территорию Украины с севера, юга и востока.

В начале апреля Вооруженные силы Украины изгнали оккупантов из северных областей, сейчас бои продолжаются на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны.

В начале июня наиболее активные бои идут в районе Северодонецка Луганской области – этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский считает одним из самых сложных.

По данным Генштаба ВСУ на 7 июня, потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения в Украину составили около 31 360 военных.

Теги: Россия, СБУ, Украина, Вооруженные силы Украины, ВСУ, война России против Украины, Служба безопасности Украины, российские оккупанты
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