С начала войны в Харьковской области взяли в плен более 80 оккупантов РФ и боевиков "ДНР". Большинство уже обменяли

Он уточнил, что среди пленных – 53 военнослужащих России и 31 член вооруженных формирований так называемой "ДНР". Из них 74 человека уже обменяли на украинских военных.

"Этому предшествовали следственные действия: проводились допросы с видеофиксацией и при участии полиграфолога. С остальными пленными работа продолжается", – сообщил Фильчаков.

Начальник прокуратуры также рассказал, что с начала войны в области СБУ начала расследование более чем в 1300 уголовных производствах. Из них более тысячи – военные преступления, а другие касаются преступлений против основ национальной безопасности и неприкосновенности государственных границ.

По фактам госизмены, отрицания вооруженной агрессии РФ и посягательства на территориальную целостность уже сообщили о подозрении 63 лицам.

Война России против Украины. Главное (обновляется)