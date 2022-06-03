С начала войны в Харьковской области взяли в плен более 80 оккупантов РФ и боевиков "ДНР". Большинство уже обменяли

Он уточнил, что среди пленных – 53 военнослужащих России и 31 член вооруженных формирований так называемой "ДНР". Из них 74 человека уже обменяли на украинских военных.
"Этому предшествовали следственные действия: проводились допросы с видеофиксацией и при участии полиграфолога. С остальными пленными работа продолжается", – сообщил Фильчаков.
Начальник прокуратуры также рассказал, что с начала войны в области СБУ начала расследование более чем в 1300 уголовных производствах. Из них более тысячи – военные преступления, а другие касаются преступлений против основ национальной безопасности и неприкосновенности государственных границ.
По фактам госизмены, отрицания вооруженной агрессии РФ и посягательства на территориальную целостность уже сообщили о подозрении 63 лицам.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения РФ в Украину 24 февраля.
По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 11 мая, жертвами россиян в Харьковской области стали около 800 человек.
По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона. Оккупанты пытались захватить Харьков, однако им это не удалось.