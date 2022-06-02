В Харьковской области в госизмене подозревают восемь местных чиновников и депутатов, семь полицейских и главу суда

Фильчаков рассказал о чиновниках Харьковской области, которых подозревают в госизмене Фото: пресс-служба Харьковской областной прокуратуры

Среди подозреваемых – четверо глав территориальных общин: Купянской, Южногородской, Балаклейской, Старосалтовской.

"В настоящее время главы Южногородской, Старосалтовской общин, депутат Солоницевского поселкового совета Харьковского района и секретарь Ольховского сельского совета являются подозреваемыми и находятся под стражей", – сообщил Фильчаков.

Кроме того, правоохранители заочно сообщили о подозрении депутату Липецкого сельского совета Харьковского района, мэру Балаклеи и депутату Изюмского городского совета от ОПЗЖ – по информации прокуратуры, он перешел на сторону врага и собирал сведения об участниках АТО/ООС, членах теробороны, местных правоохранителях.

Журналисты уточнили, все ли однозначно с действиями городского головы Балаклеи Ивана Столбового, который, в отличие от своего коллеги из Купянска, не в первый же день оккупации сдал город, а еще две недели пытался поддерживать жизнедеятельность своей общины и раздавал продовольствие.

"Могу констатировать, что в ходе досудебного расследования прокурорами и следователями собрано достаточно доказательств в совершении обоими этими должностными лицами инкриминируемого преступления", – ответил Фильчаков.

По его словам, сотрудников прокуратуры, которые изменили бы присяге и согласились на сотрудничество с захватчиками, в области не нашлось.

"Обидно, но среди полицейских, которые, рискуя своей жизнью, работают с первого дня войны, нашлись предатели. В настоящее время сообщено о подозрении семи полицейским по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения", – сказал руководитель областной прокуратуры.

Кроме того, по факту подготовки к государственной измене заочно уведомили о подозрении главу Волчанского районного суда Ирину Уханеву. Она, по данным следствия, вступила в сговор с представителями РФ, оккупировавшими город Волчанск Чугуевского района, и способствовала созданию так называемого "судебного органа" РФ.

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