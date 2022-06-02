ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области в госизмене подозревают восемь местных чиновников и депутатов, семь полицейских и главу суда

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Фильчаков рассказал о чиновниках Харьковской области, которых подозревают в госизмене
Фильчаков рассказал о чиновниках Харьковской области, которых подозревают в госизмене
Фото: пресс-служба Харьковской областной прокуратуры

В Харьковской области в госизмене подозреваются восемь должностных лиц и местных депутатов. Об этом в интервью "Укринформу", опубликованном 1 июня, сообщил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

Среди подозреваемых – четверо глав территориальных общин: Купянской, Южногородской, Балаклейской, Старосалтовской.

"В настоящее время главы Южногородской, Старосалтовской общин, депутат Солоницевского поселкового совета Харьковского района и секретарь Ольховского сельского совета являются подозреваемыми и находятся под стражей", – сообщил Фильчаков.

Кроме того, правоохранители заочно сообщили о подозрении депутату Липецкого сельского совета Харьковского района, мэру Балаклеи и депутату Изюмского городского совета от ОПЗЖ – по информации прокуратуры, он перешел на сторону врага и собирал сведения об участниках АТО/ООС, членах теробороны, местных правоохранителях.

Журналисты уточнили, все ли однозначно с действиями городского головы Балаклеи Ивана Столбового, который, в отличие от своего коллеги из Купянска, не в первый же день оккупации сдал город, а еще две недели пытался поддерживать жизнедеятельность своей общины и раздавал продовольствие.

"Могу констатировать, что в ходе досудебного расследования прокурорами и следователями собрано достаточно доказательств в совершении обоими этими должностными лицами инкриминируемого преступления", – ответил Фильчаков.

По его словам, сотрудников прокуратуры, которые изменили бы присяге и согласились на сотрудничество с захватчиками, в области не нашлось.

"Обидно, но среди полицейских, которые, рискуя своей жизнью, работают с первого дня войны, нашлись предатели. В настоящее время сообщено о подозрении семи полицейским по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения", – сказал руководитель областной прокуратуры.

Кроме того, по факту подготовки к государственной измене заочно уведомили о подозрении главу Волчанского районного суда Ирину Уханеву. Она, по данным следствия, вступила в сговор с представителями РФ, оккупировавшими город Волчанск Чугуевского района, и способствовала созданию так называемого "судебного органа" РФ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

27 февраля городской голова Купянска Геннадий Мацегора, избранный в 2020 году от ОПЗЖ, в видеообращении заявил, что ему позвонил "командир батальона российских войск с предложением переговоров, иначе город будут штурмовать со всеми последствиями", и он "принял решение участвовать в переговорах, дабы избежать человеческих жертв и разрушений".

В Офисе генпрокурора заявили, что Мацегора перешел на сторону РФ и помогал захватчикам в подрывной деятельности против Украины. 

По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, Мацегора с семьей сбежал в Россию, как и городской голова Балаклеи Иван Столбовой.

Теги: депутаты, Харьковская область, госизмена, Купянск, Волчанск, война России против Украины, Балаклея, подозрение, Геннадий Мацегора, коллаборационизм
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"На море с семьей". Галкин впервые после переезда из РФ в Израиль показал своих детей. Видео
"На море с семьей". Галкин впервые после переезда из РФ в Израиль показал своих детей. Видео
  Фагот о Гребенщикове: Бородатое говно рассказывало, что в Крыму украинцев не видело, а теперь говорит, что это не мы. Какая лицемерная тварь
  Фагот о Гребенщикове: Бородатое говно рассказывало, что в Крыму украинцев не видело, а теперь говорит, что это не мы. Какая лицемерная тварь
"Какими бы ни были деньги, это ужасно". СМИ назвали мировых знаменитостей, которые выступали для российских бизнесменов, связанных с Путиным
"Какими бы ни были деньги, это ужасно". СМИ назвали мировых знаменитостей, которые выступали для российских бизнесменов, связанных с Путиным
"Нет никакого оправдания этому насилию". Пеле призвал Путина прекратить войну в Украине
"Нет никакого оправдания этому насилию". Пеле призвал Путина прекратить войну в Украине
  "Должна быть уголовная ответственность". Денисенко заявила, что режиссером Байрак должна заняться СБУ
  "Должна быть уголовная ответственность". Денисенко заявила, что режиссером Байрак должна заняться СБУ
"Открыто поддерживает Россию в войне против Украины". В Стамбуле отменили концерт пианистки Лисицы
"Открыто поддерживает Россию в войне против Украины". В Стамбуле отменили концерт пианистки Лисицы
  "Кукла Путина". Суханов высказался о Собчак и заявил, что все российские оппозиционеры "больны имперскостью"
  "Кукла Путина". Суханов высказался о Собчак и заявил, что все российские оппозиционеры "больны имперскостью"
Оладьи с бананом и шоколадом. Рецепт актрисы студии "Квартал 95" Саливанчук
Оладьи с бананом и шоколадом. Рецепт актрисы студии "Квартал 95" Саливанчук
Букингемский дворец презентовал новое фото Елизаветы II
Букингемский дворец презентовал новое фото Елизаветы II
  Суханов рассказал, как отреагировали близкие родственники из РФ, узнав, что его "бомбят рашисты"
  Суханов рассказал, как отреагировали близкие родственники из РФ, узнав, что его "бомбят рашисты"
Дети бойцов Мариупольского гарнизона пограничников в Международный день защиты детей обратились к своим родителям. Видео
Дети бойцов Мариупольского гарнизона пограничников в Международный день защиты детей обратились к своим родителям. Видео
  "Маршируют с дедами на палочках перед Лениным-трупом и всем желают смерти". Мухарский назвал самую большую ошибку Запада относительно России
  "Маршируют с дедами на палочках перед Лениным-трупом и всем желают смерти". Мухарский назвал самую большую ошибку Запада относительно России
"Мой любимый крестник Андрюша особенный ребенок". Loboda впервые показала мальчика, которого крестила
"Мой любимый крестник Андрюша – особенный ребенок". Loboda впервые показала мальчика, которого крестила
"Символ всех бабищ Рашки". Дурнев показал, как выглядит победительница конкурса в аннексированном Крыму
"Символ всех бабищ Рашки". Дурнев показал, как выглядит победительница конкурса в аннексированном Крыму
"Боялась расплакаться, боялась петь, потому что в таком формате это впервые в жизни". Астафьева выступила для ВСУ
"Боялась расплакаться, боялась петь, потому что в таком формате это впервые в жизни". Астафьева выступила для ВСУ
Умерла победительница российской "Битвы экстрасенсов 12", которую в Украине транслировали на СТБ
Умерла победительница российской "Битвы экстрасенсов 12", которую в Украине транслировали на СТБ
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Она это решила еще до войны, свои планы не хотим менять". Зеленская рассказала, где дальше будет учиться их 17-летняя дочь-выпускница (201113)
2
Арестович обратился к Шольцу, жуя жвачку и с сосисками в руках. Видео (120920)
3
"Живи спокойно, страна!" Пугачева отреагировала на травлю с матами, которую проводят против нее в РФ (56397)
4
Ведущая Мосейчук: С диванов не нужно указывать, кому на каком языке говорить во время войны, – это на пользу только врагу (54624)
5
Мухарский о поддерживающей Путина Егоровой: У нас сейчас с бывшей женой прекрасные отношения (38005)
6
Суханов рассказал, как отреагировали близкие родственники из РФ, узнав, что его "бомбят рашисты" (34881)
7
"Это меня пока сдерживает". Суханов рассказал, почему до сих пор не отказался от российского паспорта (31868)
8
"Если бы не война в Украине". 75-летний участник ABBA заявил, что победителем "Евровидения 2022" могла стать Великобритания (26784)
 
 
 
 