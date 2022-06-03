В Волчанске оккупанты устроили концентрационный лагерь для украинцев – Харьковская прокуратура

"У правоохранительных органов есть информация, что в оккупированном Волчанске российские военнослужащие выкрали и вывезли оборудование агрегатного завода, а в его помещении устроили концентрационный лагерь", – отметил он.

По словам Фильчакова, оккупанты незаконно удерживают людей, подвергая их физическому и психическому насилию. Прежде всего захватчики заставляют сотрудничать с ними и переходить на сторону РФ.

Также он рассказал, что в поселке Гусаровка Изюмского района российские военные пытали и убили пятерых местных жителей. Чтобы уничтожить следы своих преступлений, они накрыли их тела шинами от автомобилей и подожгли.

"Это зверства. Это геноцид. Поверьте, мы делаем свою работу, мы не дадим им жить спокойно после всего, что они совершили на нашей земле. Убежден: это только вопрос времени, когда все российские убийцы получат справедливый ответ за совершенные ими преступления. Гаага ждет", – добавил он.

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