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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Волчанске оккупанты устроили концентрационный лагерь для украинцев – Харьковская прокуратура

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Оккупанты атакуют Харьковскую область с начала войны
Оккупанты атакуют Харьковскую область с начала войны
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

В оккупированном Волчанске Харьковской области российские военнослужащие устроили концентрационный лагерь. Об этом в интервью "Укринформу" рассказал 1 июня глава Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

"У правоохранительных органов есть информация, что в оккупированном Волчанске российские военнослужащие выкрали и вывезли оборудование агрегатного завода, а в его помещении устроили концентрационный лагерь", – отметил он.

По словам Фильчакова, оккупанты незаконно удерживают людей, подвергая их физическому и психическому насилию. Прежде всего захватчики заставляют сотрудничать с ними и переходить на сторону РФ.

Также он рассказал, что в поселке Гусаровка Изюмского района российские военные пытали и убили пятерых местных жителей. Чтобы уничтожить следы своих преступлений, они накрыли их тела шинами от автомобилей и подожгли.

"Это зверства. Это геноцид. Поверьте, мы делаем свою работу, мы не дадим им жить спокойно после всего, что они совершили на нашей земле. Убежден: это только вопрос времени, когда все российские убийцы получат справедливый ответ за совершенные ими преступления. Гаага ждет", – добавил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения РФ в Украину 24 февраля.

По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 11 мая, жертвами россиян в Харьковской области стали около 800 человек.

По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона. Оккупанты пытались захватить Харьков, однако им это не удалось.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, прокуратура, Харьковская область, Волчанск, война России против Украины, российские оккупанты
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