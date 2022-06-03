В Волчанске оккупанты устроили концентрационный лагерь для украинцев – Харьковская прокуратура

"У правоохранительных органов есть информация, что в оккупированном Волчанске российские военнослужащие выкрали и вывезли оборудование агрегатного завода, а в его помещении устроили концентрационный лагерь", – отметил он.
По словам Фильчакова, оккупанты незаконно удерживают людей, подвергая их физическому и психическому насилию. Прежде всего захватчики заставляют сотрудничать с ними и переходить на сторону РФ.
Также он рассказал, что в поселке Гусаровка Изюмского района российские военные пытали и убили пятерых местных жителей. Чтобы уничтожить следы своих преступлений, они накрыли их тела шинами от автомобилей и подожгли.
"Это зверства. Это геноцид. Поверьте, мы делаем свою работу, мы не дадим им жить спокойно после всего, что они совершили на нашей земле. Убежден: это только вопрос времени, когда все российские убийцы получат справедливый ответ за совершенные ими преступления. Гаага ждет", – добавил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения РФ в Украину 24 февраля.
По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 11 мая, жертвами россиян в Харьковской области стали около 800 человек.
По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона. Оккупанты пытались захватить Харьков, однако им это не удалось.