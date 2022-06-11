Зеленский: Если бы Украина была в НАТО, все равно была бы битва за независимость, но не было бы столько потерь

"Я чувствую, что нам могли правильные своевременные решения тех или иных институтов сохранить большое количество людей живыми, которые погибли из-за этой войны, из-за уже двух этапов этой кровавой частички нашей истории, и поэтому если бы Украина была в НАТО, я уверен, все равно была бы битва за независимость, но было бы по-другому", – сказал Зеленский.

Он считает, что в таком случае "не было бы столько потерь".

"Мог бы быть какой-то небольшой военный конфликт или провокация со стороны России, их несогласие и так далее, но я считаю, мы бы сохранили большое количество людей", – объяснил Зеленский.

Президент подчеркнул, что из-за того, что Украине "не дали этот шанс", он чувствует "точно не позитивные" эмоции.

"Но я не могу этого сказать о странах – членах НАТО, которые нам помогают. Я им очень благодарен", – заявил Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)