Зеленский: Если бы Украина была в НАТО, все равно была бы битва за независимость, но не было бы столько потерь

"Я чувствую, что нам могли правильные своевременные решения тех или иных институтов сохранить большое количество людей живыми, которые погибли из-за этой войны, из-за уже двух этапов этой кровавой частички нашей истории, и поэтому если бы Украина была в НАТО, я уверен, все равно была бы битва за независимость, но было бы по-другому", – сказал Зеленский.
Он считает, что в таком случае "не было бы столько потерь".
"Мог бы быть какой-то небольшой военный конфликт или провокация со стороны России, их несогласие и так далее, но я считаю, мы бы сохранили большое количество людей", – объяснил Зеленский.
Президент подчеркнул, что из-за того, что Украине "не дали этот шанс", он чувствует "точно не позитивные" эмоции.
"Но я не могу этого сказать о странах – членах НАТО, которые нам помогают. Я им очень благодарен", – заявил Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.
7 февраля 2019 года Рада приняла закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина пока не получила. Россия настаивает на безблоковом статусе Украины.
23 марта 2022 года, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО оказывает "беспрецедентную поддержку" Украине, но "членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня".
Зеленский заявлял, что Украина по-прежнему готова вступить в НАТО, но поскольку Альянс этого не предлагает, власти страны будут "строить те гарантии безопасности, которые могут защитить нас".