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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Если бы Украина была в НАТО, все равно была бы битва за независимость, но не было бы столько потерь

Зеленский поблагодарил за поддержку Украины страны НАТО
Зеленский поблагодарил за поддержку Украины страны НАТО
Фото: ЕРА

Если бы НАТО принял Украину в свою организацию, удалось бы сохранить жизни украинцев, заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения по видеосвязи с представителями британского студенчества. Видео общения опубликовано 10 июня в Fаcebook Офиса президента Украины.

"Я чувствую, что нам могли правильные своевременные решения тех или иных институтов сохранить большое количество людей живыми, которые погибли из-за этой войны, из-за уже двух этапов этой кровавой частички нашей истории, и поэтому если бы Украина была в НАТО, я уверен, все равно была бы битва за независимость, но было бы по-другому", – сказал Зеленский.

Он считает, что в таком случае "не было бы столько потерь".

"Мог бы быть какой-то небольшой военный конфликт или провокация со стороны России, их несогласие и так далее, но я считаю, мы бы сохранили большое количество людей", – объяснил Зеленский.

Президент подчеркнул, что из-за того, что Украине "не дали этот шанс", он чувствует "точно не позитивные" эмоции.

"Но я не могу этого сказать о странах – членах НАТО, которые нам помогают. Я им очень благодарен", – заявил Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1064800990803788/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года Рада приняла закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТООднако план действий по членству Украина пока не получила. Россия настаивает на безблоковом статусе Украины.

23 марта 2022 года, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО оказывает "беспрецедентную поддержку" Украине, но "членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня".

Зеленский заявлял, что Украина по-прежнему готова вступить в НАТО, но поскольку Альянс этого не предлагает, власти страны будут "строить те гарантии безопасности, которые могут защитить нас".

Теги: Россия, НАТО, война, военные, оккупация, провокации, вторжение, независимость, Владимир Зеленский, российская агрессия, украинцы, война России против Украины, конфликт, членство
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