Кулеба заявил, что ожидает от саммита НАТО "чуда", но пока не видит для этого предпосылок

Кулеба: Относительно формата участия Украины в саммите НАТО мы работаем сейчас с Испанией Фото: EPA

"Мое реалистическое ожидание от саммита НАТО – это то, что случится чудо. Если оно произойдет, я буду счастлив. Пока что я предпосылок для этого не вижу. Я имею в виду именно по позиции НАТО относительно Украины", – сказал он.

Министр отметил, что пока не видит каких-то мощных решений относительно Украины или черноморской безопасности, которые в НАТО готовили бы для принятия на саммите.

Он сообщил, что Украина обсуждает с Испанией формат участия в саммите.

"Относительно формата участия Украины в саммите мы работаем сейчас с Испанией, принимающим государством, и определяемся с оптимальным форматом, потому что у нас есть определенные ограничения, связанные с путешествиями, у них есть определенные ограничения, связанные с позицией Венгрии. Какой-то формат придумаем, что-то произойдет обязательно", – сказал министр.