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ПОЛИТИКА

Кулеба заявил, что ожидает от саммита НАТО "чуда", но пока не видит для этого предпосылок

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Кулеба: Относительно формата участия Украины в саммите НАТО мы работаем сейчас с Испанией
Кулеба: Относительно формата участия Украины в саммите НАТО мы работаем сейчас с Испанией
Фото: EPA

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге 8 июня рассказал о своих ожиданиях от саммита НАТО, который должен состояться в Мадриде (Испания) 29–30 июня. Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

"Мое реалистическое ожидание от саммита НАТО – это то, что случится чудо. Если оно произойдет, я буду счастлив. Пока что я предпосылок для этого не вижу. Я имею в виду именно по позиции НАТО относительно Украины", – сказал он.

Министр отметил, что пока не видит каких-то мощных решений относительно Украины или черноморской безопасности, которые в НАТО готовили бы для принятия на саммите.

Он сообщил, что Украина обсуждает с Испанией формат участия в саммите.

"Относительно формата участия Украины в саммите мы работаем сейчас с Испанией, принимающим государством, и определяемся с оптимальным форматом, потому что у нас есть определенные ограничения, связанные с путешествиями, у них есть определенные ограничения, связанные с позицией Венгрии. Какой-то формат придумаем, что-то произойдет обязательно", – сказал министр.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года Рада приняла закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТООднако план действий по членству Украина пока не получила. Россия настаивает на безблоковом статусе Украины.

23 марта 2022 года, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО оказывает "беспрецедентную поддержку" Украине, но "членство Украины в НАТО не стоит на повестке дня".

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина по-прежнему готова вступить в НАТО, но поскольку Альянс этого не предлагает, власти страны будут "строить те гарантии безопасности, которые могут защитить нас".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: НАТО, Испания, Мадрид, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, саммит НАТО
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