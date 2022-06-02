Кулеба: Мне в последнее время начали поступать сигналы со стороны НАТО, что я должен смягчить позицию

"Мне в последнее время начали поступать сигналы со стороны НАТО, что я должен смягчить позицию. Надо не говорить, что НАТО разочаровал или ничего не сделал. Они объясняют это тем, что создается отрицательный фон для саммита. А потом я смотрю проект финального документа стратегического концепта НАТО, который они планируют принять на этом саммите, и не вижу, какие там есть мощные решения, касающиеся Украины. Притом что именно на нашей земле решается будущее евроатлантической безопасности и безопасности Европы в частности", – подчеркнул Кулеба.

Глава МИД Украины отметил, что он относится к НАТО с большим уважением, однако призвал Альянс занять на саммите сильную позицию.

По мнению Кулебы, вторая половина июня – начало июля станет "временем четких ответов" для Украины, поскольку на этот период запланированы саммиты ЕС и НАТО, а также саммит в Лугано, где должен быть рассмотрен аналог "плана Маршалла" для послевоенного восстановления Украины.