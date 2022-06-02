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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Мне в последнее время начали поступать сигналы со стороны НАТО, что я должен смягчить позицию

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Кулеба: На нашей земле решается будущее евроатлантической безопасности
Кулеба: На нашей земле решается будущее евроатлантической безопасности
Фото: ЕРА

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ICTV, которое вышло 1 июня, рассказал, что представители НАТО просят у него смягчить риторику в отношении Альянса.

"Мне в последнее время начали поступать сигналы со стороны НАТО, что я должен смягчить позицию. Надо не говорить, что НАТО разочаровал или ничего не сделал. Они объясняют это тем, что создается отрицательный фон для саммита. А потом я смотрю проект финального документа стратегического концепта НАТО, который они планируют принять на этом саммите, и не вижу, какие там есть мощные решения, касающиеся Украины. Притом что именно на нашей земле решается будущее евроатлантической безопасности и безопасности Европы в частности", – подчеркнул Кулеба.

Глава МИД Украины отметил, что он относится к НАТО с большим уважением, однако призвал Альянс занять на саммите сильную позицию.

По мнению Кулебы, вторая половина июня – начало июля станет "временем четких ответов" для Украины, поскольку на этот период запланированы саммиты ЕС и НАТО, а также саммит в Лугано, где должен быть рассмотрен аналог "плана Маршалла" для послевоенного восстановления Украины.

Контекст:

Ряд стран – членов НАТО оказывают Украине финансовую, военную и гуманитарную помощь.

31 марта Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО будут продолжать поставлять Украине оружия столько, сколько будет нужно.

25 мая немецкое агентство dpa со ссылкой на источники сообщило, что страны – члены НАТО придерживаются неформальной договоренности об отказе от поставок некоторых систем вооружений в Украину, чтобы не спровоцировать эскалацию со стороны России. Представитель НАТО в комментарии агентству заявил, что все решения о поставках в конечном итоге являются делом отдельных государств-членов.

Кулеба на Всемирном экономическом форуме в Давосе 25 мая сказал, что многие представители НАТО больше не имеют морального и профессионального основания давать какие-либо комментарии об Украине. По его словам, НАТО как институция не делает буквально ничего для поддержки Украины в войне, начатой РФ.

Теги: Украина, НАТО, Дмитрий Кулеба, война России против Украины
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