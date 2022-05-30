У НАТО больше нет ограничений для размещения войск в Восточной Европе – заместитель генсека

Джоанэ: Россияне обещали не нападать на соседей, но они это делают Фото: ЕРА

По его словам, акт об отношениях между НАТО и Россией, подписанный в 1997 году, предусматривал меры, направленные на "предотвращение любой концентрации обычных вооруженных сил", особенно в Центральной и Восточной Европе.

Но, напав на Украину и прервав любой диалог с Альянсом, Россия сама аннулировала содержание этого акта, подчеркнул Джоанэ.

Россияне "обещали не нападать на соседей, но они это делают, и проводить регулярные консультации с НАТО, чего они не делают", уточнил заместитель генсека.

Он считает, что документ "просто больше не работает из-за России" и у Альянса больше нет каких-либо ограничений для приобретения "надежной позиции на восточном фланге".

AFР отмечает, что в 2017 году НАТО уже развернуло многонациональные боевые группы в странах Балтии и Польше, а затем направило туда подкрепление после российского вторжения в Украину в конце февраля 2022 года.

Прибалтийские государства в настоящее время хотят еще большего присутствия НАТО и просят его, в частности, развивать бригады, а не более мелкие боевые группы. Ожидается, что министры обороны стран Альянса на ближайшем саммите в июне одобрят это решение, отмечает агентство.