У НАТО больше нет ограничений для размещения войск в Восточной Европе – заместитель генсека

По его словам, акт об отношениях между НАТО и Россией, подписанный в 1997 году, предусматривал меры, направленные на "предотвращение любой концентрации обычных вооруженных сил", особенно в Центральной и Восточной Европе.
Но, напав на Украину и прервав любой диалог с Альянсом, Россия сама аннулировала содержание этого акта, подчеркнул Джоанэ.
Россияне "обещали не нападать на соседей, но они это делают, и проводить регулярные консультации с НАТО, чего они не делают", уточнил заместитель генсека.
Он считает, что документ "просто больше не работает из-за России" и у Альянса больше нет каких-либо ограничений для приобретения "надежной позиции на восточном фланге".
AFР отмечает, что в 2017 году НАТО уже развернуло многонациональные боевые группы в странах Балтии и Польше, а затем направило туда подкрепление после российского вторжения в Украину в конце февраля 2022 года.
Прибалтийские государства в настоящее время хотят еще большего присутствия НАТО и просят его, в частности, развивать бригады, а не более мелкие боевые группы. Ожидается, что министры обороны стран Альянса на ближайшем саммите в июне одобрят это решение, отмечает агентство.
Бывший заместитель верховного главнокомандующего НАТО в Европе генерал Ричард Ширрефф считает, что Запад должен быть готов к возможной войне с Россией. Об этом он сказал 28 апреля интервью BBC. При этом Ширрефф не исключает, что президент России Владимир Путин может отреагировать агрессивно, но заявил, что эта эскалация необходима, чтобы показать серьезность намерений Запада.