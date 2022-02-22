Столтенберг: Более 100 самолетов НАТО – в состоянии повышенной готовности. Мы будем продолжать делать все для защиты Альянса от агрессии

"В течение нескольких месяцев Россия наращивала огромные вооруженные силы в Украине и вокруг нее. В том числе и в Беларуси. С более чем 150 тыс. военнослужащих, истребителей и ударных вертолетов. Многие подразделения теперь передовые, дислоцированы в боевых порядках. Они вышли из своих лагерей, в поле и готовы нанести удар", – сказал он.
По словам Столтенберга, НАТО "непоколебим и един в своей решимости защищать всех союзников".
"За последние недели союзники перебросили еще тысячи военнослужащих в восточную часть Североатлантического союза. И перевели больше [сил] в режим ожидания. У нас более 100 самолетов в состоянии повышенной готовности. А в море, от Крайнего Севера до Средиземного моря, находится более 120 кораблей союзников. Мы будем продолжать делать все необходимое для защиты Североатлантического союза от агрессии. Союзники по НАТО и остальная часть международного сообщества предупредили, что дальнейшие агрессивные действия России против Украины будут дорого стоить", – добавил генсек.
В конце октября прошлого года американские СМИ сообщили, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе полномасштабного вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.
В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину.
17 февраля на Донбассе резко обострилась ситуация. По информации штаба операции Объединенных сил, были обстреляны более 30 населенных пунктов на подконтрольной Украине территории, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских. В последующие дни обстрелы продолжились.
18 февраля президент США Джо Байден заявил, что у него есть основания считать, что президент РФ Владимир Путин уже принял решение о вторжении в Украину.
5 февраля 2022 года нижняя палата парламента России – Госдума – приняла обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании незаконных формирований "ЛНР" и "ДНР" как "независимых республик".
21 февраля Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания.
Позже в тот же день Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира". Поздно вечером 21 февраля жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.
22 февраля Госдума, а следом за ней и верхняя палата парламента РФ – Совет Федерации – ратифицировали договоры РФ с "ЛДНР" о дружбе и взаимопомощи.
22 февраля Совфед РФ дал согласие на использование российских войск за пределами страны. Замминистра обороны РФ Николай Панков на заседании аргументировал необходимость такого решения обострением ситуации на Донбассе и тем, что "Россия должна взять под свою защиту" жителей временно оккупированных регионов Донецкой и Луганской областей.
Действия РФ осудили в Евросоюзе и США.
США ввели санкции против "ЛДНР", Великобритания – против пяти российских банков и трех бизнесменов из РФ, Германия решила приостановить сертификацию "Северного потока – 2", а Канада и Евросоюз анонсировали санкции в связи с решением Путина.
В связи с происходящим был созван Совет нацбезопасности и обороны Украины, его заседание прервали, но не закрыли.
Зеленский заявил, что решение РФ о признании "независимости" так называемых "ЛДНР" Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.
Верховная Рада приняла постановление, в котором заявила, что Россия, признав "независимость" террористов, в одностороннем порядке вышла из Минских соглашений.