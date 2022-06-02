Скорейший переход ВСУ на оружие образца НАТО сохранит жизнь наших людей и наши территории – Залужный

Залужный: Боевые действия ведутся почти на всех направлениях. Самая сложная ситуация в Луганской области Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Он сообщил, что провел телефонный разговор с начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Французской Республики генералом армии Тьери Бюркаром.

"Поблагодарил коллегу и в его лице весь французский народ за оказанную помощь и поддержку. Также выразил соболезнования в связи с гибелью в Украине в результате российских обстрелов французского журналиста Фредерика Леклера", – написал главнокомандующий.

Залужный проинформировал Бюркара об обстрановке на фронте.

"Боевые действия ведутся почти на всех направлениях. Самая сложная ситуация в Луганской области, где противник пытается вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Объяснил, что операции носят комплексный характер и требуют совмещения как оборонительных, так и наступательных действий. Однако противник имеет решающее преимущество в артиллерии, что актуализирует вопрос скорейшего перехода наших подразделений на вооружение НАТовского образца. Это сохранит жизнь наших людей и наши территории", – заявил он.

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