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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Скорейший переход ВСУ на оружие образца НАТО сохранит жизнь наших людей и наши территории – Залужный

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Залужный: Боевые действия ведутся почти на всех направлениях. Самая сложная ситуация в Луганской области
Залужный: Боевые действия ведутся почти на всех направлениях. Самая сложная ситуация в Луганской области
Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

Украинской армии нужно как можно быстрее перейти на оружие образца НАТО. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в Facebook 1 июня.

Он сообщил, что провел телефонный разговор с начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Французской Республики генералом армии Тьери Бюркаром.

"Поблагодарил коллегу и в его лице весь французский народ за оказанную помощь и поддержку. Также выразил соболезнования в связи с гибелью в Украине в результате российских обстрелов французского журналиста Фредерика Леклера", – написал главнокомандующий.

Залужный проинформировал Бюркара об обстрановке на фронте.

"Боевые действия ведутся почти на всех направлениях. Самая сложная ситуация в Луганской области, где противник пытается вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Объяснил, что операции носят комплексный характер и требуют совмещения как оборонительных, так и наступательных действий. Однако противник имеет решающее преимущество в артиллерии, что актуализирует вопрос скорейшего перехода наших подразделений на вооружение НАТовского образца. Это сохранит жизнь наших людей и наши территории", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/323093423319483


Контекст:

5 мая Залужный проинформировал председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. "Поэтому вопрос предоставления Украине РСЗО M142 HIMARS и М270 MLRS очень актуален", – отметил Залужный.

18 мая издание Politico написало со ссылкой на свои источники, что, несмотря на многократные просьбы Киева, США не поставляют Украине РСЗО, так как опасаются, что Вооруженные силы Украины ударят американскими ракетами по территории РФ и что это может затянуть конфликт.

Американские власти посчитали более эффективным отправлять в Украину 155-миллиметровые гаубицы M777 вместо РСЗО, рассказал собеседник Politico из администрации президента США. По данным издания, РСЗО M142 HIMARS и M270 MLRS были в числе первых запросов от Украины, в Киеве неоднократно обращались напрямую к США об их поставках.

Максимальная дальность стрельбы M270, произведенной для армии США в 1983 году, в зависимости от боеприпасов составляет до 160 км, а M142 HIMARS – до 300 км.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО в Facebook назвали "манипуляцией" информацию Politico.

Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что после второго заседания 23 мая контактной группы по Украине ВСУ получат MLRS.

1 июня стало известно, что США предоставят Украине новый пакет оборонной помощи на $700 млн, который включает реактивные системы залпового огня HIMARS с боеприпасами.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Франция, вооружение, артиллерия, война России против Украины, Валерий Залужный
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